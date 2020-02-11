فيديو يزعم تأكيد تهمة اغتصاب نيمار امرأة في باريس
فيديو يزعم تأكيد تهمة اغتصاب نيمار امرأة في باريس
حياتنا

نيمار في ورطة .. عارضة الأزياء البرازيلية التي اتهمته باغتصابها تفضحه بقضية كبيرة

كتب وطن
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في ورطة، هذا ما يمكن أن يوصف به ما ينتظر لاعب الفرنسي، بعدما قررت التي اتهمته باغتصابها العام الماضي أن تلاحقه مجدداً في قضية اخرى.

وبحسب ما نُشر فإن العارضة التي اتهمت نيمار بالاغتصاب، قررت ملاحقته واتهامه بتنظيم شبكة من الدعارة لكبار الشخصيات.

وتدعي عارضة الأزياء البرازيلية أن نيمار يقوم بتأمين نقل الفتيات من البرازيل إلى فرنسا للاستغلال الجنسي.

وسيتم تقديم الشكوى في إحدى المحاكم الفرنسية، بحيث لا يمكن النظر في القضية المتعلقة بهذه التهمة في البرازيل.بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية

في سياقٍ آخر، وعد نيمار باللعب لصفوف إنتر ميامي الأمريكي المملوك للأسطورة الإنجليزي ديفيد بيكهام.

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