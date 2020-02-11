نيمار في ورطة .. عارضة الأزياء البرازيلية التي اتهمته باغتصابها تفضحه بقضية كبيرة

نيمار في ورطة، هذا ما يمكن أن يوصف به ما ينتظر لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما قررت عارضة الأزياء البرازيلية التي اتهمته باغتصابها العام الماضي أن تلاحقه مجدداً في قضية اخرى.

وبحسب ما نُشر فإن العارضة ناجيلا ترينداد التي اتهمت نيمار بالاغتصاب، قررت ملاحقته واتهامه بتنظيم شبكة من الدعارة لكبار الشخصيات.

وتدعي عارضة الأزياء البرازيلية أن نيمار يقوم بتأمين نقل الفتيات من البرازيل إلى فرنسا للاستغلال الجنسي.

وسيتم تقديم الشكوى في إحدى المحاكم الفرنسية، بحيث لا يمكن النظر في القضية المتعلقة بهذه التهمة في البرازيل.بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية

في سياقٍ آخر، وعد نيمار باللعب لصفوف إنتر ميامي الأمريكي المملوك للأسطورة الإنجليزي ديفيد بيكهام.