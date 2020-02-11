مواطنة سعودية خطفت طفلين من مستشفى الدمام قبل 20 عاماً .. هكذا فضحت نفسها اليوم

كشف النقاب في السعودية عن قضية مثيرة تمثلت بالقبض على مواطنة سعودية خطفت طفلين من مستشفى الدمام قبل أكثر من 20 عاماً .

وقامت السيدة بتربية الطفلين، ثم تقدمت لاستخراج هويات وطنية لهما مدعية أنهما لقيطين.

وتم كشف حقيقة القضية بعد فحص الخصائص الحيوية، للطفلين، الأول تم خطفه في 24-4-1417هـ، والثاني تم خطفه في 8-4-1420هـ.

ووفق ما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية فقد تمّ إلقاء القبض على المواطنة بالعقد الخامس من العمر لاستكمال الإجراءات واتخاذ النظامية.