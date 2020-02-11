سعودية تخطف طفلين من مستشفى الدمام قبل 20 عاماً
سعودية تخطف طفلين من مستشفى الدمام قبل 20 عاماً
حياتنا

مواطنة سعودية خطفت طفلين من مستشفى الدمام قبل 20 عاماً .. هكذا فضحت نفسها اليوم

كتب وطن
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كشف النقاب في عن قضية مثيرة تمثلت بالقبض على مواطنة سعودية خطفت طفلين من قبل أكثر من 20 عاماً .

وقامت السيدة بتربية الطفلين، ثم تقدمت لاستخراج هويات وطنية لهما مدعية أنهما .

وتم كشف حقيقة القضية بعد فحص الخصائص الحيوية، للطفلين، الأول تم خطفه في 24-4-1417هـ، والثاني تم خطفه في 8-4-1420هـ.

ووفق ما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية فقد تمّ إلقاء القبض على المواطنة بالعقد الخامس من العمر لاستكمال الإجراءات واتخاذ النظامية.

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