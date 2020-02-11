فيديو مرعب من الأردن .. مشاهد صادمة لما يحدث لفتيات داخل مركز علاج للصحة النفسية

بثت قناة “رؤيا” الأردنية تحقيقاً استقصائياً مثيراً عن تعذيب فتيات في مركز علاج للصحة النفسية يتبع وزارة الصحة في الأردن .



ويتلقى مئات الأردنيين في المركز الوطني للصحة النفسية الخدمات العلاجية النفسية وتستمر اقامتهم اسبوعاً أو أكثر من ذلك .



وعرض التحقيق مشاهد “صادمة” تم توثيقها من داخل المركز تُظهر تعرض إحدى المريضات للسحل من قبل مريضات أخريات بأوامر من إحدى الممرضات .



من جهته، استغرب نائل العداون مدير المركز الوطني للصحة النفسية في الأردن التصوير داخل المركز والهدف منه.



والتقت “رؤيا” بنزيلٍ سابقٍ في المركز يدعى “أحمد” روى مشاهداته هناك.

تعذيب فتيات في مركز علاج للصحة النفسية و وزير الصحة يرفض التعليق تعذيب فتيات في مركز علاج للصحة النفسية و وزير الصحة يرفض التعليق!https://royanews.tv/news/205487 Posted by ‎Roya – رؤيا‎ on Tuesday, February 11, 2020