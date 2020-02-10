“شاهد” هذا مصير الشاب السعودي الذي ظهر مُقنّعا بعلم أمريكا ويحمل رشاش آلي.. ومقاطع جديدة صادمة!

قالت وسائل إعلام سعودية إن الجهات المنية المختصة ألقت القبض على الشاب السعودي الذي أثار جدلا واسعا وقام بتصوير نفسه مقنعا بالعلم الأمريكي، ويجلس على سيارة مرسيدس فارهة، وعليها آثار دماء، ويمسك برشاش آلي أطلق منه النيران بكثافة.

وكانت (وطن) تابعت الفيديو المتداول، وفيه يظهر شاب مقنّع الوجه، يرتدي ملابس على هيئة العلم الأمريكي ويجلس على مقدمة سيارة رباعية الدفع، ثم يطلق صلية من الرصاص ببندقية أوتوماتيكية بحوزته.

فيديو

متداول.. شاهد شخص يطلق النار بسلاح رشاش داخل منزل وبجواره أسد ودماء pic.twitter.com/B0QOKpsI7m — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) February 10, 2020

ويُشاهد في المقطع “أسد” كان يجلس أمام المركبة، فرّ لحظة سماعه إطلاق الرصاص من الشاب المقنّع.

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ويُلاحظ على المركبة أنه جرى تلطيخها بالدّماء، ووضع عليها الشريط الذي تستخدمه الجهات الأمنية في التحقيق بالجرائم، ليوحي من صوّر الفيديو بأنه “مسرح جريمة”

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هذا وكشفت صحيفة “المرصد” السعودية أنها تمكنت من الوصول لحساب “إنستغرام” للشاب، والذي كان يحتوي على العديد من الصور ومقاطع الفيديو الغريبة والتي تحمل طابع العنف.

ويظهر من تلك المقاطع والصور المنشورة على حساب الشاب أنه يريد من خلالها جلب عدد كبير من المتابعين لحسابه، كما أنه يقوم بعرض مبالغ مالية ضخمة على متابعيه.

وكان العديد من النشطاء أبدوا غضبهم وامتعاضهم من سلوك الشاب وطالبوا السلطات بالتدخل.

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