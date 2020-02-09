“شاهد” هذا مصير السعودي “مُروج المخدرات” بين نساء المملكة بعدما فضحته فتاة حاول إغرائها

تسببت الضجة الواسعة التي أحدثتها فتاة سعودية بنشرها مقطعا مصورا أظهر ملاحقة شاب لها يعرض عليها حبوب مخدرة، في تحرك عاجل للسلطات وتم بالفعل القبض على هذا الشاب اليوم.

وبحسب وسائل الإعلام السعودية فقد ألقت السلطات الأمنية القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو متداول صورته فتاة، ذكرت أنه عرض عليها القيام بأمر محظور.

وصورت الفيديو فتاة، قالت إن الشاب أعطاها حبوبًا محظورة.

“شاهد” أيضاً: رؤية ابن سلمان تؤتي ثمارها.. سعودية تُغني وترقص بالنقاب على المسرح في مطعم شهير…

ووقعت الحادثة بالمنطقة الشرقية، في حين استكملت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية بالقضية.

والبداية كانت بظهور فتاة في مقطع فيديو، تناشد القبض على شاب قالت إنه مروّج المخدرات ويحاول إغراءها بالحبوب المخدرة.

وقالت الفتاة إنها صوّرت وجهه، وسترفع إلى الجهات المختصة للقبض عليه.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb