جندلمان وافيخاي ادرعي صفقا له.. فيصل القاسم يدافع عن الصهيونية وينتقد كل من يستخدم كلمة “صهيوني” في الشتائم

أثارت تغريدة للإعلامي السوري، فيصل القاسم، مذيع قناة الجزيرة القطرية، حفيظة رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، باستثناء الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أوفير جندلمان، الذي أعجب بها ورحب بما يقوله الاعلامي السوري الذي دافع فيها عن “الصهيونية”.

وقال القاسم في تغريدة على “تويتر” رصدتها “وطن”، “غالبية العرب إذا أرادوا أن يشتموك يصفونك بـ”الصهيوني”، مع العلم أن أنجح مشروع في القرن الماضي والحاضر هو المشروع الصهيوني، بينما فشلت كل مشاريع العربان وخاصة القومجية العربجية. لهذا يا عزيزي قبل أن تستخدم كلمة صهيوني كشتيمة يجب أولاً أن تصل إلى شسع نعل الصهيونية وبعدين منحكي”.

هههه غالبية العرب إذا أرادوا أن يشتموك يصفونك بـ"الصهيوني"، مع العلم أن أنجح مشروع في القرن الماضي والحاضر هو المشروع الصهيوني، بينما فشلت كل مشاريع العربان وخاصة القومجية العربجية. لهذا يا عزيزي قبل أن تستخدم كلمة صهيوني كشتيمة يجب أولاً أن تصل إلى شسع نعل الصهيونية وبعدين منحكي — فيصل القاسم (@kasimf) February 8, 2020

ورد جندلمان على تغريدة الإعلامي السوري قائلا: “الحق مع د. فيصل الحركة الصهيونية حققت طموحات الشعب اليهودي بالعودة إلى وطنه وأقامت دولته القومية من جديد على أرض أجداده”.

وأضاف الناطق باسم نتنياهو قائلا: “أنا صهيوني وأفتخر. تحولنا خلال 71 عاما من دولة فقيرة عديمة الموارد إلى دولة تحتل المراتب الأولى في العالم في الحداثة والإبداع والعلوم والطب والزراعة”، على حد تعبيره.

الحق مع د. فيصل @kasimf. الحركة الصهيونية حققت طموحات الشعب اليهودي بالعودة إلى وطنه وأقامت دولته القومية من جديد على أرض أجداده.



أنا صهيوني وأفتخر. تحولنا خلال 71 عاما من دولة فقيرة عديمة الموارد إلى دولة تحتل المراتب الأولى في العالم في الحداثة والإبداع والعلوم والطب والزراعة pic.twitter.com/QnmCNow1R6 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) February 8, 2020

وأعجبت تغريدة فيصل القاسم، الناطق باسم الجيش افيخاي ادرعي الذي غرد قائلاً :” عندما ينطق الأستاذ #فيصل_القاسم بكلمة حق. بالفعل صهيوني ليست شتيمة وإنما كلمة إعجاب… أسألكم التّوبة ولعلّكم تعقلون! “.

عندما ينطق الأستاذ #فيصل_القاسم بكلمة حق. بالفعل صهيوني ليست شتيمة وإنما كلمة إعجاب… أسألكم التّوبة ولعلّكم تعقلون! @kasimf pic.twitter.com/RCcBDUy3yW — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 8, 2020

وكان القاسم قد استكثر الهبة العربية دفاعاً عن القدس العاصمة الفلسطينية، التي سلبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صفقته العقيمة من الفلسطينيين، واعطاها لإسرائيل كعاصمة أبدية لدولتهم المزعومة، في خطته التي طرحها مؤخراً وأثارت غضباً واسعاً في العالم أجمع.

وقال فيصل القاسم في تغريدة رصدتها “وطن”، ( لا شك أن القدس مهمة جداً، وصفقة القرن جعلت البعض يغضب من أجلها، لكن لماذا يتعامى العالم عن أربع عواصم عربية تحتلها إيران: “بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء” بشهادة كبار المسؤولين الإيرانيين؟ ).

لا شك أن القدس مهمة جداً، وصفقة القرن جعلت البعض يغضب من أجلها، لكن لماذا يتعامى العالم عن أربع عواصم عربية تحتلها إيران: بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء بشهادة كبار المسؤولين الإيرانيين؟ — فيصل القاسم (@kasimf) January 28, 2020

ولم تكن هذه التغريدة المثيرة الاولى للإعلامي السوري فيصل القاسم الذي هاجم الفلسطينيين على هبتهم للتصدي لصفقة القرن العقيمة قائلاً :” للأخوة الفلسطينيين المتباكين على صفقة القرن…القضية الفلسطينية بيعت وانتهت عندما وقع ياسر عرفات اتفاق أوسلو والباقي تفاصيل.. .لهذا لا تلوموا العرب بل لوموا أنفسكم “.