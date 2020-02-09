سياسي لبناني ينتقد مرزوق الغانم بعد تصديه لصفقة القرن:”لا تمثل علينا فأنت نسخة من يوسف بن علوي”

أثار موقف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم من صفقة القرن المشبوهة وتمزيقه بنودها وإلقائها بسلة القمامة، جنون المحلل السياسي اللبناني نضال السبع، الذي خرج يهاجمه ويتهمه بأنه لا يبحث إلا عن “الشو الإعلامي” حسب زعمه.

وفي تغريدة عرضته لهجوم حاد قال “السبع” إن كل الضجيج الذي افتعله مرزوق_الغانم هو من اجل تبرير زيارته التطبيعة الى #اسرائيل ولقاء #محمود_عباس في #رام_الله، حسب زعمه.

كل الضجيج الذي افتعله #مرزوق_الغانم ، من اجل تبرير زيارته التطبيعة الى #اسرائيل ولقاء #محمود_عباس في #رام_الله ، يا #غانم اذهب الى حيث تريد وترغب ، ولكن لا تمثل علينا وعلى الشعب الفلسطيني، لان هذه الافلام لم تعد تنطلي على احد، انت نسخة اخرى من #يوسف_بن_علوي

اين انت يا #فهد_الصباح — نضال السبع (@NidalSabeh) February 8, 2020

وتابع متهما رئيس مجلس الأمة الكويتي بالسعي وراء الشو الإعلامي، ولم يكتف بذلك بل تطاول على وزير خارجية سلطنة عمان:”يا #غانم اذهب الى حيث تريد وترغب ولكن لا تمثل علينا وعلى الشعب الفلسطيني، لان هذه الافلام لم تعد تنطلي على احد، انت نسخة اخرى من #يوسف_بن_علوي اين انت يا #فهد_الصباح”

ووجه ناشطون انتقادات حادة للمحلل السياسي اللبناني ورد عليه المغرد العُماني سيف النوفلي ساخرا:”أن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وأقبح البشر من عقله صغير وقلمه أجير”

أن أنكر الأصوات لصوت الحمير

وأقبح البشر من عقله صغير وقلمه أجير — Saif Alnofli (@saifalnofli9) February 9, 2020

وكتب آخر ساخرا من السبع:”لا انته مناضل ولا انته سبع اسمك شي وانت شي اخر”

لا انته مناضل ولا انته سبع



اسمك شي وانت شي اخر — عبد الوهاب (@agoliik) February 8, 2020

بينما غرد ثالث:”#مرزوق_الغانم، صوت الشعب العربي، لا يملك بندقية ولاجيوش، لا ميليشيات وأحزاب، لا أذرع وعملاء تواليه في المنطقة، لا قنوات تسبح بحمده، لا عمائم سود وبيض تُفتي له، فلا يلومنه أمثالك، عليك بإلقاء اللوم على فيلق القدس الذي أُسس لتحرير القدس منذ 30 سنة، لكنه مصاب بالعمى لا يعرف طريقها.”

#مرزوق_الغانم، صوت الشعب العربي، لا يملك بندقية ولاجيوش، لا ميليشيات وأحزاب، لا أذرع وعملاء تواليه في المنطقة، لا قنوات تسبح بحمده، لا عمائم سود وبيض تُفتي له، فلا يلومنه أمثالك، عليك بإلقاء اللوم على فيلق القدس الذي أُسس لتحرير القدس منذ 30 سنة، لكنه مصاب بالعمى لا يعرف طريقها. — ﮼المنصور،محمد،النيادي ﮼ (@AL_ALNYADi) February 9, 2020

وكان قد ألقى الغانم وثائق صفقة القرن في سلة المهملات خلال اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في العاصمة الأردنية، عمان، السبت، مشيرا إلى أن هذا “مكانها الحقيقي”.