ذئب بشري كويتي اغتصب طفلاً ” 8 سنوات” .. وهكذا كانت نهايته خلال عملية المطاردة !!

ألقى رجال المباحث الجنائية الكويتية في محافظة الجهراء القبض على “ذئب بشري” أقدم على اغتصاب طفل مصري يبلغ من العمر 8 سنوات .

وتبين ان المتهم ارتكب خلال فترة وجيزة وقبل افتراس الطفل المصري 3 قضايا عبارة عن سرقة مركبتين وارتكب بإحداهما جريمة سلب بالقوة.

وتم عرض الذئب البشري وهو مواطن كويتي يدعى (ح.ع.) من مواليد 1982، على الطفل المجني عليه الذي تعرف عليه، واعترف المتهم بالجريمة.

وقال مصدر أمني كويتي إن قضية الاعتداء على الطفل المصري حظيت باهتمام بالغ من قبل رجال المباحث، خصوصا انها تحاكي جرائم وحش “حولي” بصورة كبيرة. بحسب صحيفة “الأنباء”

سقط في كمين محكم



وقال المصدر إنه تم التأكد من صحة ارتكاب المتهم واقعة افتراس الطفل المصري وعليه تم عمل كمين محكم في منطقة الواحة لضبطه.



وتم رصد المتهم وبرفقته آخر في المنطقة وهو يقود مركبة رباعية مسجل عليها جريمة سلب بالقوة في مخفر شرطة الفردوس.



وفرض رجال المباحث الجنائية طوقا أمنيا حول المتهم الذي ما أن شعر بأن رجال المباحث بصدد القبض عليه حتى قام بمحاولة الهرب حيث انطلق بالسيارة التي كان على متنها بسرعة جنونية والسير عكس الاتجاه في محاولة يائسة للإفلات، إلا ان رجال المباحث قاموا بملاحقته حتى اصطدم بعمود إنارة ليتم ضبطه وقد حاول مرافقه الفرار جريا على الاقدام لكنه فشل.

وأشار المصدر الى ان المتهم بارتكاب واقعة الاعتداء على الطفل اسعف للعلاج في مستشفى الجهراء ووضع تحت الحراسة المشددة.

ولدى التحقيق معه اعترف بواقعة الاعتداء على الطفل وسرقة مركبتين من السالمية والجهراء وارتكابه ومرافقه البدون جريمة سلب بالقوة في منطقة العارضية.