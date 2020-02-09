اعلامي سعودي يهاجم مرزوق الغانم بعدما ألقى صفقة القرن في القمامة: ما فعله يشبه تصرفات القذافي ولا يصنع أبطالاً

هاجم الإعلامي السعودي، عضوان الأحمري، رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، والذي رمى وثائق خطة السلام الأمريكية والتي تُعرف بـ”صفقة القرن” في سلة المهملات، مشبها تصرفه بتصرفات الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي.

وقال الأحمري المعروف قربه من الديوان الملكي في تغريدة أطلعت عليه “تويتر”: “سلوك معمر القذافي في رمي الخطابات والمعاهدات في سلة المهملات لا يصنع أبطالاً، ولا يحل إشكالاً. كل ما يفعل تصفيق مؤقت وهاشتاق إعجاب ل ٢٤ ساعة”.

سلوك معمر القذافي في رمي الخطابات والمعاهدات في سلة المهملات لا يصنع أبطالاً، ولا يحل إشكالاً. كل ما يفعل تصفيق مؤقت وهاشتاق إعجاب ل ٢٤ ساعة. — عضوان الأحمري (@Adhwan) February 8, 2020

وفجرت التغريدة الاعلامي السعودي، موجة غضب واسعة على تويتر، إذ رد الاعلامي عادل المطيري على الاحمري قائلاً له :”صفقة قدمها الصهاينة ورفضها أهل فلسطين تستحق رميها في سلة القمامة وتشبيهك لمرزوق الغانم ليس في محله للأسف يبدو عليك علامات الرضا على صفقة الصهاينة”.

صفقة قدمها الصهاينة ورفضها أهل #فلسطين .. تستحق رمها في سلة القمامة ..

وتشبيهك لـ #مرزوق_الغانم@MarzouqAlghanim ليس في محله ..

للاسف يبدوا عليك علامات الرضا على صفقة الصهاينة — عادل المطيري (@almutairiadel) February 8, 2020

واتفق أحد المغردين مع تغريدة الأحمري، إذ قال في رده على الإعلامي السعودي: “صدام حسين،،، مزق معاهداته مع ايران ، فكانت حرب الثمان سنوات ، ثم شنقته ايران بأيدي ابناء وطنه ، و لاحقا مزقت ايران بلاده”.

صدام حسين ،،، مزق معاهداته مع ايران ، فكانت حرب الثمان سنوات ، ثم شنقته ايران بأيدي ابناء وطنه ، و لاحقا مزقت ايران بلاده

— — خالد صالح الفاضلي (@jeddah9000) February 8, 2020

الشهامة لها وجه واحد والسياسة لها عدة وجوه وما فعله #مرزوق_الغانم ليس شهامه بل سياسة لان وجهه الاخر كان في تركيا قبل عدة أيام فقط.!

تركيا الحليف الاستراتيجي لاسرائيل والتي اعترفت بقيامها قبل ان يعترف بها العالم ماذا يقول عنها الاخ مرزوق.!#صفقة_القرن

pic.twitter.com/xyDmoGWcdg — عبدالإله البـــاز (@abdulelah_b1) February 8, 2020

طيب اش الحل في نظرك يوقعوا العرب على تسليم فلسطين للصهاينة وفوقها كم بوسة كمان … موقف المرزوق موقف ملايين من المسلمين … عبر عنه بطريقته .. — أحمد بن حبتور (@PPORDfWR2PafnwC) February 8, 2020

وكان قد ألقى الغانم وثائق صفقة القرن في سلة المهملات خلال اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في العاصمة الأردنية، عمان، السبت، مشيرا إلى أن هذا “مكانها الحقيقي”.

ولم يكن الاحمري هو الاعلامي الاول الذي تطاول على مرزوق الغانم، فقد شن الإعلامي السعودي المتصهين عبدالحميد الغبين، هجوما عنيفا على رئيس مجلس الأمة الكويتي وتطاول عليه في تغريدة لاقت انتقادات حادة بسبب رفض الأخير صفقة القرن المزعومة وموقفه القوي منها اليوم في الأردن.

ونشر “الغبين” الفيديو المذكور في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) وعلق متطاولا على الغانم:”مرزوق الغانم يتحدث عن المواقف الإنسانية والحقوق.هذا الرجل في منتهى السفالة ومعدوم المروءة والضمير.”

مرزوق الغانم يتحدث عن المواقف الإنسانية والحقوق.

هذا الرجل في منتهى السفالة ومعدوم المروءة والضمير.

يحصل الفلسطينيين على كامل حقوقهم الإنسانية في #إسرائيل ..

ينتحر #البدون في #الكويت ولا يتمتعون حتى بحقوق الحيوان إذا فيك ذرة مروءة دافع عن البدون في حق التعليم والعمل والعلاج .. pic.twitter.com/lyhP6FJ0H9 — #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) February 8, 2020

وتابع الإعلامي السعودي انحطاطه:”حصل الفلسطينيين على كامل حقوقهم الإنسانية في #إسرائيل .. ينتحر #البدون في #الكويت ولا يتمتعون حتى بحقوق الحيوان إذا فيك ذرة مروءة دافع عن البدون في حق التعليم والعمل والعلاج”

وقوبلت تغريدة عبدالحميد الغبين بسيل من الردود العنيفة، حيث وصف النشطاء مرزوق الغانم بأنه رجل في زمن قل فيه الرجال بينما وصفوا الغبين بأنه متصهين منبطح.