اعلامي سعودي يهاجم مرزوق الغانم بعدما ألقى صفقة القرن في القمامة: ما فعله يشبه تصرفات القذافي ولا يصنع أبطالاً
هاجم الإعلامي السعودي، عضوان الأحمري، رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، والذي رمى وثائق خطة السلام الأمريكية والتي تُعرف بـ”صفقة القرن” في سلة المهملات، مشبها تصرفه بتصرفات الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي.
وقال الأحمري المعروف قربه من الديوان الملكي في تغريدة أطلعت عليه “تويتر”: “سلوك معمر القذافي في رمي الخطابات والمعاهدات في سلة المهملات لا يصنع أبطالاً، ولا يحل إشكالاً. كل ما يفعل تصفيق مؤقت وهاشتاق إعجاب ل ٢٤ ساعة”.
وفجرت التغريدة الاعلامي السعودي، موجة غضب واسعة على تويتر، إذ رد الاعلامي عادل المطيري على الاحمري قائلاً له :”صفقة قدمها الصهاينة ورفضها أهل فلسطين تستحق رميها في سلة القمامة وتشبيهك لمرزوق الغانم ليس في محله للأسف يبدو عليك علامات الرضا على صفقة الصهاينة”.
واتفق أحد المغردين مع تغريدة الأحمري، إذ قال في رده على الإعلامي السعودي: “صدام حسين،،، مزق معاهداته مع ايران ، فكانت حرب الثمان سنوات ، ثم شنقته ايران بأيدي ابناء وطنه ، و لاحقا مزقت ايران بلاده”.
وكان قد ألقى الغانم وثائق صفقة القرن في سلة المهملات خلال اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في العاصمة الأردنية، عمان، السبت، مشيرا إلى أن هذا “مكانها الحقيقي”.
ولم يكن الاحمري هو الاعلامي الاول الذي تطاول على مرزوق الغانم، فقد شن الإعلامي السعودي المتصهين عبدالحميد الغبين، هجوما عنيفا على رئيس مجلس الأمة الكويتي وتطاول عليه في تغريدة لاقت انتقادات حادة بسبب رفض الأخير صفقة القرن المزعومة وموقفه القوي منها اليوم في الأردن.
ونشر “الغبين” الفيديو المذكور في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) وعلق متطاولا على الغانم:”مرزوق الغانم يتحدث عن المواقف الإنسانية والحقوق.هذا الرجل في منتهى السفالة ومعدوم المروءة والضمير.”
وتابع الإعلامي السعودي انحطاطه:”حصل الفلسطينيين على كامل حقوقهم الإنسانية في #إسرائيل .. ينتحر #البدون في #الكويت ولا يتمتعون حتى بحقوق الحيوان إذا فيك ذرة مروءة دافع عن البدون في حق التعليم والعمل والعلاج”
وقوبلت تغريدة عبدالحميد الغبين بسيل من الردود العنيفة، حيث وصف النشطاء مرزوق الغانم بأنه رجل في زمن قل فيه الرجال بينما وصفوا الغبين بأنه متصهين منبطح.