“فيديو” ممثلون عن قبائل سعودية ينبطحون أرضاً لاستجداء الافراج عن أقدم سجين في سجون السعودية!

نظّم مجموعة من الأشخاص من قبائل سعودية مختلفة وقفة للمطالبة بالعفو عن أقدم سجين في سجون السعودية قبيل ساعات قليلة من موعد “القصاص”.
وناشدوا في وقفتهم أهل الدم بالعفو عن السجين “هادي ابن كدمة” والمحكوم عليه بالقصاص، بعد مرور 30 عاماً على وجوده في السّجن.
وكان السجين هادي بن مسعود بن مهدي آل الشريف، قتل أحد أبناء عمومته طعناً نتيجة خلاف نشب بينهما محافظة الظهران.
وأشار بعضُ المغرّدين إلى أّنه تم تأجيل القصاص اسبوعاً.
وكان السجين “هادي ابن كدمة” ناشد الملك السعودي وولي عهده ووزير الداخلية وأمير منطقة عسير بالتدخل للعفو عنه.
وعبّر عن ندمه على الجريمة التي ارتكبها بحقّ أحد أبناء عمومته.