“فيديو” ممثلون عن قبائل سعودية ينبطحون أرضاً لاستجداء الافراج عن أقدم سجين في سجون السعودية!

نظّم مجموعة من الأشخاص من قبائل سعودية مختلفة وقفة للمطالبة بالعفو عن أقدم سجين في سجون السعودية قبيل ساعات قليلة من موعد “القصاص”.

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30 عام خلف القضبان.. شاهد : عدد من القبائل تناشد أهل الدم بالعفو عن أقدم سجين بالمملكة هادي ابن كدمة بظهران الجنوب وساعات تفصله عن القصاص #ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم1 pic.twitter.com/ysAcu6F2Mi — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) February 8, 2020

وناشدوا في وقفتهم أهل الدم بالعفو عن السجين “هادي ابن كدمة” والمحكوم عليه بالقصاص، بعد مرور 30 عاماً على وجوده في السّجن.



وكان السجين هادي بن مسعود بن مهدي آل الشريف، قتل أحد أبناء عمومته طعناً نتيجة خلاف نشب بينهما محافظة الظهران.

الوالد سعود بن كدمه يلاعب حفيده



الأب من ثلاثين سنة ينتظر أبنه يخرج

و الطفل ينتظر عودة والده



الله يغرس رحمة هالمنظر فيكم يال فرثان@AliBinHamri

#ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم1

#ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم pic.twitter.com/7VROdCYwxO — م.هادي الحبابي (@alhobaby) February 8, 2020

وأشار بعضُ المغرّدين إلى أّنه تم تأجيل القصاص اسبوعاً.



وكان السجين “هادي ابن كدمة” ناشد الملك السعودي وولي عهده ووزير الداخلية وأمير منطقة عسير بالتدخل للعفو عنه.

قال تعالى:(وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

لهذا وعد الله سبحانه وتعالى من ينزل نفسه ذلك المقام العالي بأن يكون أجره على الله قال تعالى:

(فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ)

30 سنه سجين .

#ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم1 pic.twitter.com/MLLsOr2yW3 — عبدالعزيز النصيري (@A0500A50) February 9, 2020

وعبّر عن ندمه على الجريمة التي ارتكبها بحقّ أحد أبناء عمومته.