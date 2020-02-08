“الزول” البرهان يثير الضحك: استخرت الله قبل لقاء نتنياهو وأكلنا معاً ولم أشعر بالرهبة لدى مصافحته!

ادّعى رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان أنه استخار الله قبل لقائه مع رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا.

وقال البرهان في حوار مع موقع “تاسيتي نيوز” السوداني: “لقد استخرت الله قبل السفر بفترة، أدعو الله في كل صلاة: (اللهم إن كان لنا في هذا الأمر خير يسره لنا.. وإن لم يكن فيه خير أصرفه عنا)”.

ودافع عن خطوته زاعما أنها “ستحمل الخير” للسودان، مجيبًا عن سؤال بهذا الصدد: “إن شاء الله… إن شاء الله… وكل همنا مصلحة السودان. نحن شايفين غيرنا، وحتى أصحاب القضية مستفيدين”.

وحول ما إذا كان قد شعر برهبة عند مصافحة نتنياهو، أجاب: “لا. كنت عاديا جدا… صافحته. ثم بدأنا الحديث”.

وبخصوص ما إذا كانا قد أكلا معًا، رد: “طبعا أكلنا سويا، على شرف دعوة من الرئيس الأوغندي، الطعام كان (بوفيه مفتوح)… كل واحد (شال) أكله على صحن… بس جلسنا معا، أثناء الطعام”.

واتفق نتنياهو والبرهان، في أوغندا، على “بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين”.

وأثار لقاء البرهان بنتنياهو غضباً واسعاً في السودان، وخرج السودانيون الى الشوارع رفضاً للقاء والتطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي.

وكانت صحيفة “ذي تايمز أوف إسرائيل” العبرية، كشفت نقلا عن مسؤول عسكري سوداني وصفته بـ”رفيع المستوى” أن الإمارات هي من رتبت اللقاء .



ووفق المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، رتبت الإمارات اجتماع البرهان ونتنياهو، وعلم به “دائرة صغيرة” فقط من كبار المسؤولين في السودان، وكذلك السعودية ومصر.

وأدانت اللقاء منظمة التحرير وفصائل فلسطينية، فيما قالت الحكومة السودانية إنه لم يتم إخطارها أو التشاور معها بشأنه.