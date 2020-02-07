كاتبة سعودية “مطبّلة لوليّ العهد” تسبّ شقيقة لجين الهذلول وتصفها بـِ”هاملة وتافهة” بسبب هذه التغريدة

وصفت الكاتبة السعودية هيلة المشوح، علياء الهذلول، شقيقة الناشطة السعودية المعتقلة في سجون المملكة لجين الهذلول بأنها “هاملة وتافهة”.على حدّ وصفها

جاء ذلك بعدما نشرت “الهذلول” تغريدةً قالت فيها إنّ أمن الدولة السعودي لا يعير أهمية للقوانين ويواصل حظر السفر على ذويها.

وتابعت إنها تفكر أن تطلب من زوجها وأولادها الذهاب للسعودية لزيارة والديها وإذا أمكن خالتهم لجين بالسجن. مستدركةً:”لا يمكن أن يُمنعوا من مغادرة المملكة. وانا متأكدة انهم سيحصلوا على تأشيرة. طبعاً أنا لن ارافقهم”.

أمن الدولة لايعير أهمية للقوانين ويواصل حظر السفر ع أهلي. لذا أفكر أن أطلب من زوجي وأولادي الذهاب للسعودية لزيارة والدي ووالدتي وإذا أمكن خالتهم لجين بالسجن. فلا يمكن أن يمنعوا من مغادرة المملكة. وانا متأكدة انهم سيحصلوا ع تأشيرة. طبعاً أنا لن ارافقهم.



أريد أن يرى أهلي أبنائي💔 — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) February 6, 2020

من جهتها، شنّت الكاتبة السعودية هيلة المشوح، هجوماً حاداً على علياء الهذلول وقالت في تغريدة: “أنتِ ومن تقتدين بهم (مضاوي الرشيد وشاكلتها) كلكم همل بلا فكر ولا أهداف ولا قضية تُحركون كالدمى على مسرح العدو !. مضيفةً:”كمّ مقزز من الجهل والتفاهة عند هذه الإنسانة!!”.

تسمع بالمعارضة!

أنتِ ومن تقتدين بهم (مضاوي وشاكلتها) كلكم همل بلا فكر ولا أهداف ولا قضية تُحركون كالدمى على مسرح العدو !

كمّ مقزز من الجهل والتفاهة عند هذه الإنسانة!!@alia_ww pic.twitter.com/9om95tA5qe — هيلة المشوح (@hailahabdulah20) February 7, 2020

فردّت الهذلول على “المشوح” بالقول: ” أنا لست معارضة واريد كل الخير لبلدي.- إذا ما عندي فكر، هذه ليست مشكلة”.



وتابعت: “يمكن أنت دمية بس انا مستحيل احد يفرض رأيه علي ويطلب مني اكتب مقزز وخيانة”.



وقالت: “لا ارى ما اقوم به مقززاً. يعني تريدين اسكت وانتظر؟”.