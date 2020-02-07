الهدهد

الذباب الإماراتي في هستيريا من علاقة قطر وعُمان .. نشروا هذه التغريدة الخبيثة فتصدّى لهم العُمانيون وكشفوهم

كتب وطن
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كذّب مغرّدون عُمانيون تغريدةً روّجت لها حسابات الذباب الإلكتروني الإماراتي زعموا فيها أنّ سلطان عُمان هيثم بن طارق استدعى سفير السلطنة في الدوحة.

وادّعت التغريدة التي يبدو أنّها وزّعت على الذباب الإماراتي وانتشرت نصاً كما هي على حساباتهم، أنّ السلطان دعا الى “الكفّ عن نشاطاتها المزعزعة للاسقرار والأمن”. وفق الإدعاء

وزعمت التغريدة الخبيثة “أن هذه الخطوة تأتي لتعكس التضامن مع التي قطعت الى جانب العلاقات مع قطر وفرضت عليها حصاراً منتصف عام 2017.”.

وعلّق المغرّد العُماني الشهير بـ”تويتر” [أبومستهيل] على المزاعم التي يتداولها الذباب الاماراتي في تلك التغريدة قائلاً: “أنظروا كيف توزعت هذه التغريدة على ذباب ابوظبي.قلنا لكم وللمنبطحين ألف مره.الإمارات لن تتوقف عن التآمر.واليوم يسجلون الدخول والرجوع لمهاجمة السلطنه ونشر الأكاذيب مرة أخرى. الظاهر أن المغردين العمانيين سيمارسون للجلد لعيال خنور لنخرجهم من التويتر كالعادة بالعبايات هاربين”.

ورآى [أبومستهيل] أن ما جاء في تغريدة الذباب الاماراتي اعتراف أن قطر جعلت الامارات تحت اقدامها. وأصبح الإماراتيون كالعادة لا يطلبون الثيبة سوى من عمان.ليبقى دائما الحل بمسقط بكل قضية كنتم طرف فيها.

فيما قال الكاتب العُماني البارز [حمد بن سالم]: “لقد كنا نظن إن خصامهم مع المرحوم جلالة السلطان قابوس رحمة الله عليه لأنهم عجزوا أن يصلوا إلى قامته الشامخة ولكنه وقد رحل إلى جوار ربه واستمرارهم على نفس النهج السيء فإنهم بذلك يؤكدون أنهم يستهدفون عُمان بالاساءة فعلى السذج أن يفهموا المعنى”.

وهذه ليست المحاولة الأولى التي يقف خلفها الذباب الإماراتي لضرب العلاقة القطرية – العُمانية، خاصةً بعد موقف السلطنة المحايد في الأزمة الخليجية وفرض الامارات والسعودية حصارهما على الدوحة .

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