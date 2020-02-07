الذباب الإماراتي في هستيريا من علاقة قطر وعُمان .. نشروا هذه التغريدة الخبيثة فتصدّى لهم العُمانيون وكشفوهم

كذّب مغرّدون عُمانيون تغريدةً روّجت لها حسابات الذباب الإلكتروني الإماراتي زعموا فيها أنّ سلطان عُمان هيثم بن طارق استدعى سفير السلطنة في الدوحة.

وادّعت التغريدة التي يبدو أنّها وزّعت على الذباب الإماراتي وانتشرت نصاً كما هي على حساباتهم، أنّ السلطان دعا قطر الى “الكفّ عن نشاطاتها المزعزعة للاسقرار والأمن”. وفق الإدعاء

وزعمت التغريدة الخبيثة “أن هذه الخطوة تأتي لتعكس التضامن مع السعودية التي قطعت الى جانب الامارات العلاقات مع قطر وفرضت عليها حصاراً منتصف عام 2017.”.







وعلّق المغرّد العُماني الشهير بـ”تويتر” [أبومستهيل] على المزاعم التي يتداولها الذباب الاماراتي في تلك التغريدة قائلاً: “أنظروا كيف توزعت هذه التغريدة على ذباب ابوظبي.قلنا لكم وللمنبطحين ألف مره.الإمارات لن تتوقف عن التآمر.واليوم يسجلون الدخول والرجوع لمهاجمة السلطنه ونشر الأكاذيب مرة أخرى. الظاهر أن المغردين العمانيين سيمارسون للجلد لعيال خنور لنخرجهم من التويتر كالعادة بالعبايات هاربين”.

أنظروا كيف توزعت هذه التغريدة على ذباب #ابوظبي

قلنا لكم وللمنبطحين ألف مره

الإمارات لن تتوقف عن التآمر

واليوم يسجلون الدخول والرجوع لمهاجمة السلطنه ونشر الأكاذيب مرة أخرى

الظاهر أن المغردين العمانيين سيمارسون للجلد لعيال خنور لنخرجهم من التويتر كالعادة بالعبايات هاربين https://t.co/CzAU2VRE12 pic.twitter.com/cg65VvNnZj — أبو مستهيل (@abu_musthil) February 7, 2020

ورآى [أبومستهيل] أن ما جاء في تغريدة الذباب الاماراتي اعتراف أن قطر جعلت الامارات تحت اقدامها. وأصبح الإماراتيون كالعادة لا يطلبون الثيبة سوى من عمان.ليبقى دائما الحل بمسقط بكل قضية كنتم طرف فيها.

لا ندري من هو الغبي

المزروعي أم مسؤولي حكومته؟

هذه التغريدة توزعت على ١٠ ذبابات #إماراتيات

يا أغبياء

هذا إعتراف أن قطر جعلتكم تحت اقدامهم وأصبحتم كالعاده لا تطلبون الثيبه سوى من عمان

ليبقى دائما الحل بمسقط بكل قضية كنتم طرف فيها

أنتم الخاسرون والأخسرون من قبل يوم خنور ليومنا هذا https://t.co/ihY1YEKg8p — أبو مستهيل (@abu_musthil) February 7, 2020

فيما قال الكاتب العُماني البارز [حمد بن سالم]: “لقد كنا نظن إن خصامهم مع المرحوم جلالة السلطان قابوس رحمة الله عليه لأنهم عجزوا أن يصلوا إلى قامته الشامخة ولكنه وقد رحل إلى جوار ربه واستمرارهم على نفس النهج السيء فإنهم بذلك يؤكدون أنهم يستهدفون عُمان بالاساءة فعلى السذج أن يفهموا المعنى”.

🌿لقد كنا نظن إن خصامهم مع المرحوم جلالة السلطان قابوس رحمة الله عليه لأنهم عجزوا أن يصلوا إلى قامته الشامخة ولكنه وقد رحل إلى جوار ربه واستمرارهم على نفس النهج السيء فإنهم بذلك يؤكدون أنهم يستهدفون عُمان بالاساءة فعلى السذج أن يفهموا المعنى🌿 — حمد بن سالم 🇴🇲 {عُمان شعبٌ لا شقاق ولا فتن} (@HSalalawi) February 8, 2020

وهذه ليست المحاولة الأولى التي يقف خلفها الذباب الإماراتي لضرب العلاقة القطرية – العُمانية، خاصةً بعد موقف السلطنة المحايد في الأزمة الخليجية وفرض الامارات والسعودية حصارهما على الدوحة .