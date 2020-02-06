كاتب سعودي يستهزئ برشيدة طليب ويطالبها بالنضال ضد ترامب من رام الله وليس أمريكا.. هكذا تصدى له ياسر أبوهلالة

شن الكاتب والمحلل السعودي الدكتور أحمد الفراج، هجوما عنيفا على عضوة الكونجرس الأمريكي ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب، واستهزئ بظهورها باللباس التقليدي الفلسطيني أثناء حضورها خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام الكونغرس للتعبير عن اعتراضها ورفضها لصفقة القرن المزعومة.

وكانت “طليب” وهي أول امرأة فلسطينية-أمريكية تنتخب في الكونغرس الأمريكي و الممثلة عن ولاية ميشيغان، نشرت صورة لنفسها مرتدية ثوبا فلسطينيا تراثيا أبيض اللون قبل دخول قاعة المؤتمر يوم الثلاثاء عبر حسابها الشخصي في موقع تويتر.

لينشر “الفراج” صورتها في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ويعلق مهاجما ومستهزئا بها:”يا رشيدة لماذا لا تتركي امريكا لترمب وتعودي إلى رام الله وسأتكفل بتذاكر سفرك على الدرجة الأولى وشراء شقة لك في رام الله، وأُقدّم نفس العرض للمحتجّة بجانبك الهان عمر.”

عضوة مجلس النواب من أصل فلسطيني رشيدة طليب تحضر خطاب حالة الإتحاد بالثوب الفلسطيني👇احتجاجا على ترمب حسب قولها



يا رشيدة

لماذا لا تتركي امريكا لترمب وتعودي إلى رام الله وسأتكفل بتذاكر سفرك على الدرجة الأولى وشراء شقة لك في رام الله، وأُقدّم نفس العرض للمحتجّة بجانبك الهان عمر.. pic.twitter.com/rTELt09VfI — Dr. Ahmad Alfarraj (@amhfarraj) February 6, 2020

التغريدة التي عرضته لهجوم عنيف من قبل عدد كبير من النشطاء والمحللين، الذين استنكروا طرحه السطحي وتفكيره الجاهل.

أبرز الردود على الكاتب السعودي كانت لمدير شبكة قنوات الجزيرة السابق ياسر أبوهلالة، والذي أحرجه برد ناري قال فيه:”هذا الجاهل لا يعرف معني أن تكون أميركيًا وتنتخب من الشعب الأميركي، مثلها مثل ترمب وأوباما”

هذا الجاهل لا يعرف معني أن تكون أميركيًا وتنتخب من الشعب الأميركي، مثلها مثل ترمب و أوباما .. هذه البلاد لمن فيها،يجد ويجتهد، وليست سلالات تتعالي بالجهل والثروة. احتفظ بتذكرتك لنفسك واذهب لأميركا حتى تحاكمك على فكرك العنصري الإرهابي https://t.co/ndlo7gkknV — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) February 6, 2020

وتابع:”هذه البلاد لمن فيها،يجد ويجتهد، وليست سلالات تتعالي بالجهل والثروة. احتفظ بتذكرتك لنفسك واذهب لأميركا حتى تحاكمك على فكرك العنصري الإرهابي”

وكانت طليب كتبت معلقة على صورتها بالزي الفلسطيني: ” لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للاحتجاج . لقد انضممت إلى أخواتي في الكونغرس بارتداء الأبيض، الثوب الفلسطيني، في خطاب حالة الاتحاد الأمريكية في الكونجرس ” .

"There is no right or wrong way to protest." —@ayannapressley



I'm joining my sisters in Congress in wearing white–my white #PalestinianThobe–to #SOTU. Being #unapologeticallyMe is my way of protesting this #ImpeachedPresident. pic.twitter.com/S8bHJPyDpz — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) February 4, 2020

والجدير بالذكر أن ما لا يقل عن عشرة نواب ديمقراطيين قاطعوا خطاب ترامب حول حالة الاتحاد عشية تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي الذي برأه في محاكمة الإقالة”.