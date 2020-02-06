“شاهد” بعد إقامتها معرض “إيحاءات جنسية” لعاريات ومنتقبات.. هكذا بررت فنانة كويتية صورها الجريئة

خرجت الفنانة الكويتية المثيرة للجدل شروق أمين، لتبرر تناولها القضايا المجتمعية بجرأة عبر لوحاتها المثيرة والتي حوت إيحاءات جنسية صريحة دفعت وزارة الداخلية للتدخل وإغلاق معرضها.

وردا على الانتقادات التي طالتها بشأن لوحاتها التي تحتوي على صور جريئة، قالت إنها ترمز لأمر إيجابي، مضيفة إلى أنه يتم السماح للأطفال بمشاهدة الأفلام العنيفة، فيما تُمنع القُبل.

وقالت الفنانة الكويتة، خلال لقائها مع برنامج “ع السيف”، والذي يعرض على شاشة قناة atv، أن اللوحة التي أثارت الجدل وتتضمن القُبل ترمز لأمر إيجابي وأنها تجدها جميلة، كما توجّهت برسالة إلى من أزعجتهم بالقول إنه ليس عليهم مشاهدتها، وإنه يمكنهم إعتبار الشخصين الظاهرين فيها متزوجين، مشددة على أنها عنيدة جداً ولا تقبل أن يعارضها أحد.

يُذكر أنه تم في وقت سابق إغلاق معرض لأمين، بسبب جرأة مواضيع اللوحات التي تضمنه، وهو ما عرضها لموجة هجوم وانتقادًا لاذعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

دمى منقبة أمام رسومات



شبه عارية في معرض في الكويت



والسلطات تغلقه!#جعفر_توك pic.twitter.com/NRFZpMpxcm — Jaafar Abdul Karim (@jaafarAbdulKari) January 25, 2020

وشمل المعرض على رسومات “إكريلكية” اعتبرها البعض جريئة وذات إيحاءات جنسية مخلة بالآداب وانتقد البعض وجود زجاجات في الرسومات واعتبروها زجاجات كحول.

وليس فقط رسومات شروق أمين ما استفز البعض، بل استخدامها لدمى ألبستها النقاب وأجلستها أمام اللوحات.