شروق أمين
شروق أمين
Videoحياتنا

“شاهد” بعد إقامتها معرض “إيحاءات جنسية” لعاريات ومنتقبات.. هكذا بررت فنانة كويتية صورها الجريئة

كتب وطن
0

خرجت الفنانة الكويتية المثيرة للجدل شروق أمين، لتبرر تناولها القضايا المجتمعية بجرأة عبر لوحاتها المثيرة والتي حوت إيحاءات جنسية صريحة دفعت وزارة الداخلية للتدخل وإغلاق معرضها.

وردا على الانتقادات التي طالتها بشأن لوحاتها التي تحتوي على صور جريئة، قالت إنها ترمز لأمر إيجابي، مضيفة إلى أنه يتم السماح للأطفال بمشاهدة الأفلام العنيفة، فيما تُمنع القُبل.

View this post on Instagram

" الفنانة #شروق_أمين هذي قصة «لوحة البوسة» ونشرتها عناداً فيهم !! " عروض نار لشهر فبراير ‏@greek_house -اي نوع علاج تنعيم دائم لشخصين مع بعض = ٨٠ دينار فقط – بروتين الامازون + ماسك بروتين هدية = ٥٠ دينار فقط – بروتين الذهب = ٤٠ دينار فقط – بروتين أوميغا ٣ +بدكير و منكير ب ٥٠ دينار فقط – صبغة شعر + سحب لون + ماسك الاولابلكس + قَص أطراف = ٥٥ دينار – صبغة شعر لون واحد + ماسك الاولابلكس + سشوار = ٣٥ دينار – مكياج مع رموش + شعر = ٣٥ دينار – حمام مغربي تقليدي + سشوار = ١٥ دينار فقط موقعنا 📍 #الكويت فرع الجابرية 📞 00965-97402172 فرع الشعب البحري 📞 00965-97781188 تابعونا على الانستغرام 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 ‏@greek_house ‏@greek_house ‏@greek_house " " #بيفور_الكويت#بيفور_اند_افتر #الكويت#بيفور_اند_افتر#بيفور#بيفور_الكويت#بيفور#بيفور_الكويت#بيفور_اليمن#بيفور_السعوديه#الكويت#السعوديه#قطر#الخليج_السعوديه_الامارات#البحرين#عمان#اليمن#الاردن#مشاهير#مشاهير_العرب#احلام_الشامسي#احلام#بيفور_غير_شكل

A post shared by Bee4andafter_kw 🇰🇼 (@bee4andafter_kw) on

وقالت الفنانة الكويتة، خلال لقائها مع برنامج “ع السيف”، والذي يعرض على شاشة قناة atv، أن اللوحة التي أثارت الجدل وتتضمن القُبل ترمز لأمر إيجابي وأنها تجدها جميلة، كما توجّهت برسالة إلى من أزعجتهم بالقول إنه ليس عليهم مشاهدتها، وإنه يمكنهم إعتبار الشخصين الظاهرين فيها متزوجين، مشددة على أنها عنيدة جداً ولا تقبل أن يعارضها أحد.

يُذكر أنه تم في وقت سابق إغلاق معرض لأمين، بسبب جرأة مواضيع اللوحات التي تضمنه، وهو ما عرضها لموجة هجوم وانتقادًا لاذعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشمل المعرض على رسومات “إكريلكية” اعتبرها البعض جريئة وذات إيحاءات جنسية مخلة بالآداب وانتقد البعض وجود زجاجات في الرسومات واعتبروها زجاجات كحول.

وليس فقط رسومات ما استفز البعض، بل استخدامها لدمى ألبستها النقاب وأجلستها أمام اللوحات.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

مقطع صادم.. “شاهد” فيديو يقلب الكويت ويثير ضجة كبيرة من داخل منطقة عسكرية

حياتنا

صدمة لامرأة خليجية في الكويت بعد 18 شهراً من الزواج وإجبارها على الإجهاض .. لا يُعقل…

الهدهد

فيديو صادم من الكويت .. إجبار عمال مستضعفين على لبس ملابس نسائية ووضع المكياج وممارسة…

الهدهد

بعد انتشار اشاعات عن صحة أمير الكويت … هذا ما كشفه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.