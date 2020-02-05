صدمة لامرأة خليجية في الكويت بعد 18 شهراً من الزواج وإجبارها على الإجهاض .. لا يُعقل ما حدث لها!

اتهمت امرأة خليجية محامٍ بخداعها طيلة عام ونصف العام، بعدما أوهمها أنه زوجها وأقنعها بالإجهاض، لتكتشف في نهاية المطاف أنها تعيش أكبر كذبة، وأن عقد الزواج الذي يربطهما مزوّر ولم يوثق في المحكمة.

وفي التفاصيل، لجأت خليجية إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية لتروي فصول حياة زائفة عاشتها في شقة فندقية بالسالمية مع شخص ادعى أنه محام وتقدم للزواج منها.

وقالت إنّه بعد الارتباط والعيش معها لمدة عام ونصف العام حملت بطفل، فأقنعها بشتى الطرق لإجهاضه، كونه متزوجاً ولديه أبناء، ورتب لها عملية الإجهاض بالتعاون مع آسيوية.

وتابعت انه عندما ساءت العلاقة بينهما توجهت إلى المحكمة لاستخراج عقد زواج مصدّق، إلا أنه تبين أن ما تملكه من أوراق غير صحيحة، وهي ليست زوجة لمن كان يعيش معها تحت سقف واحد.

وعلى إثر الشكوى توجه رجال الأمن إلى سكن الآسيوية المتهمة بعملية الإجهاض، وألقوا القبض عليها مع حارس البناية للتحقيق معهما والوقوف على صحة أقوال الشاكية.وفقَ صحيفة “الراي” الكويتية

وقال مصدر أمني إنالمتهم أنكر ما نُسب إليه، إلا أن الآسيوية والحارس تعرفا عليه، ولا يزال التحقيق مستمراً.