اغتصاب
اغتصاب
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شاهد| كيف نجت سيدة من اغتصاب شاب اقتحم غرفة نومها بسبب فيروس كورونا !

كتب وطن
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نجحت سيدة صينية من منع شابٍ عشريني من اغتصابها مستغلة تفشي فيروس .

وتظاهرت السيدةُ بالسعال وإخبار الشاب الذي اقتحم غرفة نومها في مدينة “جينجشان”، بأنها من مدينة ووهان التي يتفشى بها الوباء.

وبينما كان يحاول المتهم شن اعتداء جنسي على الضحية صاحت في يأس: “لقد عدت للتو من مدينة ووهان وأصيبت بعدوى ، وأنا في المنزل بمفردي في الحجر الصحي، ثم تظاهرت الضحية، التي أطلقت عليها الشرطة اسم يي، بالسعال أثناء محاولتها إبعاد المتهم شياو، الذي كان يحاول الضغط على رقبتها وتغطية فمها”.

وبعد ما سمعه المتهم من قبل الضحية تملّكه الخوف وهرب، بعد ان سرق من الضحية حوالي 3080 يوان.

وسلّم المتهم نفسه إلى الشرطة وهو برفقة والده، بعد أن وجدت الشرطة صعوبة في العثور عليه بسبب ارتداء جميع المواطنين الأقنعة الوقائية.

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