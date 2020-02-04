“شاهد” بعد عودته من المملكة قبل يومين .. سفير السعودية بنيجيريا جثة هامدة في غرفته والسبب!

في خبر مفاجئ أثار جدلا واسعا أعلنت وسائل إعلام سعودية رسمية وفاة السفير السعودي لدى نيجيريا عدنان بوسطجي، اليوم الثلاثاء بشكل مفاجئ، حيث عُثر عليه ميتًا على سريره داخل غرفته صباح اليوم.

ونشرت وزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم عبر حسابها في موقع “تويتر” نعي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لسفير المملكة لدى نيجيريا “عدنان بوسطجي”.

الجدير بالذكر أن “بوسطجي” عاد من المملكة إلى نيجيريا مساء الأحد وكان يخطط للذهاب إلى المكتب يوم الثلاثاء عندما عثر عليه ميتاً أثناء نومه.

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ولم تكشف أي بيانات رسمية عن سبب الوفاة المفاجئ ما أثار جدلا واسعا بين النشطاء، كما لم تشر أي وسائل إعلام رسمية لسبب الوفاة واكتفت بنشر الخبر والنعي الملكي.

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