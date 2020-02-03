فوز العتيبي في حضن زوجها
فوز العتيبي في حضن زوجها
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فيديو وصور حميمة نشرتها السعودية فوز العتيبي تُشعل الموقع جدلاً!!

كتب وطن
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نشرت الناشطة صورة “ساخنة” وحميمة مع زوجها على حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وتُظهر الصورة التي نشرتها “فوز العتيبي” وهي تجلس في حضن زوجها وتعانقه بطريقةٍ حميمية أثارت انتقاداتٍ المتابعين .

وكانت نشرت “العتيبي” قبل أيام قليلة صورة وفيديو “جريء” من مكان يبدو أنّه أثري ومطلّ على أحد الشواطئ.

وتظهر في الصورة وهي تقبّل زوجها بطريقةٍ حميمة، وترتدي فستاناً ابيض اللون شبه عاري.

أما الفيديو الذي نشرته، فكان أكثر استفزازاً للمتابعين، وفيه ظهرت وهي تستعرض مؤخرتها، ما عرّضها لهجوم واسع من المعلّقين.

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