وزارة الصحة في سلطنة عمان تنفي وجود اصابات بفيروس كورونا
وزارة الصحة في سلطنة عمان تنفي وجود اصابات بفيروس كورونا
الهدهد

رسالة انتشرت وأثارت الذعر في سلطنة عمان عن وجود إصابات بفيروس كورونا .. ماذا قالت عنها وزارة الصحة؟

كتب وطن
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في رسالة مفادها وجود حالة مصابة بفيروس في مركز صحي “الموالح”.

ونفت وزارة الصحة العمانية، عبر حسابها الرسميّ في “تويتر” تلك الإشاعة مؤكدةً أن هذه المعلومات غير صحيحة ولم يتم تسجيل أي حالة بالسلطنة حتى الآن.

وتوعدت بأنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد ناشري الإشاعات.

وأهابت الوزارة بالجميع للرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر اي معلومات.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في إن عدد الوفيات ارتفع إلى 361 حتى أمس الأحد، بزيادة 57 حالة عن اليوم السابق، وزاد عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بواقع 2829 ليصل العدد الإجمالي إلى 17205 إصابات، ولا تزال مدينة “” في حالة عزلة مع فرض قيود شديدة على السفر إليها.

وجرى الإبلاغ عن 171 إصابة أخرى على الأقل في أكثر من عشرين دولة ومنطقة أخرى، بينها الولايات المتحدة واليابان وتايلند وهونغ كونغ وبريطانيا والإمارات.

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