رسالة انتشرت وأثارت الذعر في سلطنة عمان عن وجود إصابات بفيروس كورونا .. ماذا قالت عنها وزارة الصحة؟

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان رسالة مفادها وجود حالة مصابة بفيروس كورونا في مركز صحي “الموالح”.

ونفت وزارة الصحة العمانية، عبر حسابها الرسميّ في “تويتر” تلك الإشاعة مؤكدةً أن هذه المعلومات غير صحيحة ولم يتم تسجيل أي حالة بالسلطنة حتى الآن.

وتوعدت بأنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد ناشري الإشاعات.

وأهابت الوزارة بالجميع للرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر اي معلومات.

تنويه..

يتم حاليا تداول رسائل حول وجود حالة مصابة بفيروس #كورونا؛ وتود الوزارة التأكيد بأن هذه المعلومات غير صحيحة ولم يتم تسجيل أي حالة بالسلطنة حتى الآن.

وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد ناشري الإشاعات.

وتهيب الوزارة بالجميع للرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر اي معلومات pic.twitter.com/6dGJHK7zPV — وزارة الصحة – عُمان (@OmaniMOH) February 3, 2020

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن عدد الوفيات ارتفع إلى 361 حتى أمس الأحد، بزيادة 57 حالة عن اليوم السابق، وزاد عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بواقع 2829 ليصل العدد الإجمالي إلى 17205 إصابات، ولا تزال مدينة “ووهان” في حالة عزلة مع فرض قيود شديدة على السفر إليها.

وجرى الإبلاغ عن 171 إصابة أخرى على الأقل في أكثر من عشرين دولة ومنطقة أخرى، بينها الولايات المتحدة واليابان وتايلند وهونغ كونغ وبريطانيا والإمارات.