قطريون يرفضون غناء فرقة “مشروع ليلى” الشاذة بالدوحة والسلطات تتدخل وتلغي الحفل المثير

دشن ناشطون قطريون، هاشتاجا ضد فرقة غنائية عربية متهمة بترويج الشذوذ، كانت من المفترض أن تنظم حفلاً في الدوحة الثلاثاء القادم، وهو الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع القطري.

ورفض القطريون حضور فرقة “مشروع ليلى” في هاشتاج دشنوه تحت وسم #نرفض_محاضرة_مشروع_ليلى، على خليفة شذوذ أحد أعضاء الفرقة الغنائية التي طردت من قبل في عدة دول عربية.

وقالت نوف بنت ناصر آل ثاني في تغريدة رصدتها “وطن”، ” درست بره ٥ سنين ورغم هذا احترم ديني وعادات وتقاليد بلادي ولا استخفيت ولا لويت لساني وارفض فرقه تمس دينا وعاداتنا.. أما اللي يقول عنا لوكالز locals نعم جدودنا بنوا هالارض وتعبوا فيها قبل النفط وأيام الفقر وانتوا ما عرفتونا الا بعد ما طلع النفط والغاز ! “.

#نرفض_محاضره_مشروع_ليلي

درست بره ٥ سنين ورغم هذا احترم ديني وعادات وتقاليد بلادي ولا استخفيت ولا لويت لساني وارفض فرقه تمس دينا وعاداتنا..أما اللي يقول عنا لوكالز locals نعم جدودنا بنوا هالارض وتعبوا فيها قبل النفط وأيام الفقر وانتوا ما عرفتونا الا بعد ما طلع النفط والغاز ! — نوف بنت ناصر آل ثاني (@Mi_Amore_Qtr) February 1, 2020

ومن جانبه قال حسن حمود إنه تم الإلغاء بفضل أصوات شرفاء هذا الوطن خيباتكم ستتكرر في كل مرة تحاولون فيها المساس بالقيّم الأخلاقية لمجتمعنا وبضاعتكم الخبيثة مرفوضة… للأسوياء ولا عزاء للشواذ…

تم الإلغاء بفضل أصوات شرفاء هذا الوطن

خيباتكم ستتكرر في كل مرة تحاولون فيها المساس بالقيّم الأخلاقية لمجتمعنا وبضاعتكم الخبيثة مرفوضة…

شكراً للأسوياء ولا عزاء للشواذ…#نرفض_محاضره_مشروع_ليلي https://t.co/4Ce0mIQqRf — حسن حمود #المعالي_كايدة (@BoHomoud007) February 1, 2020

جاسم آل ثاني وجه رسالة قوية من جانبه هو الاخر قائلاً :” اي يبي يعيش في قطر ويحترم اهلها وعاداتها وتقاليدها بنقول له اهلاً وسهلاً .. غير هالكلام ترى مطار حمد مب بس يطوف جمل، الا يطوف ديناصورات بعد ومعاها حذفة نعال على علباك وانت طالع “.

اي يبي يعيش في قطر ويحترم اهلها وعاداتها وتقاليدها بنقول له اهلاً وسهلاً ..

غير هالكلام ترى مطار حمد مب بس يطوف جمل، الا يطوف ديناصورات بعد ومعاها حذفة نعال على علباك وانت طالع



#نرفض_محاضره_مشروع_ليلي — جاسم بن ثاني 🇶🇦 (@JBT_86) February 1, 2020

#نرفض_محاضره_مشروع_ليلي

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حد يفهمني.. في لبنان ومصر منعوا هذي الفرقة وطردوهم محد اعترض

وهذي الأشكال معترضين على خوفنا على دينا واخلاقنا!



وحده تقول اقتصادنا بينهار بدونهم والثانية خايفة على سلامة الفرقة الشاذة منا

ويبونا نحترمهم ؟!

. pic.twitter.com/evSpO4Rq4M — قطر وبس (@Qataronly77) February 1, 2020

#نرفض_محاضرة_مشروع_ليلى

كفوووو #ياهل_قطر والف شكر يا حكومتنا على احترام رغبه الشعب ✌️🇶🇦✌️🇶🇦✌️🇶🇦✌️🇶🇦✌️🇶🇦

https://t.co/EnYRBOCl0c — بندر مبارك آل شافي (@Bandaralshafi) February 1, 2020

#نرفض_محاضره_مشروع_ليلي

بعض المقيمين يدعون للفسق والشذوذ وإذا طالبنا بوقف هذا المنكر يوجهون كلامهم للفيفا بمعنى نحاول لي ذراع القطريين

هؤلاء يستاهلون (الرفس) على أقرب طيارة ولا حسافه على هذه القمامات

قطر للمحترمين فقط — حسين آل إسحاق 🇶🇦 (@hialishaq) February 1, 2020

وكانت جامعة نورثويسترن أعلنت في وقت سابق عن نيتها تنظيم حفل للفرقة المذكورة الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة في قطر حيث أبدى الكثيرون رفضهم لفكرة تنظيم حفل لفرقة تغني وتروج للشذوذ الجنسي في المدينة التعليمية.