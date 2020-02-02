فيديو “وقح” للراقص السعودي مطلق السلطان عن الكويت وشعبها يُشعل غضباً واسعاً .. هكذا ردّوا عليه وفضحوه
أثار مطلق السلطان – أحد مشاهير السناب شات في السعودية- غضباً واسعاً بين الكويتيين، بعد تطاوله على الكويت وشعبها.
وقال في بثّ مباشر على حسابه إن حيّ “قرطبة” الذي يعيش فيه بالعاصمة السعودية الرياض أكبر من الكويت.
وأضاف لمنتقديه الكويتيين: “أنا آجي الكويت وأحط اصابعي في عينك انت واياه”.
واتهم مطلق السلطان الكويت بانتشار الدعارة فيها وأن نصف مشاهير الكويت يذهبون للسعودية لمشاهدة حفلات الترفيه. وفق زعمه
وقال: “نريد ديسكوهات ومطربين يغنون في مطاعمنا بالسعودية”، مضيفا أن المملكة حينما قررت هذه الفعاليات نفذتها أمام العالم. في إشارةٍ إلى فعاليات هيئة الترفيه السعودية
وردّ مغردون كويتيون غاضبون على إساءة مطلق السلطان بتدشين وسم #الرقاصهيتهجمعلي_الكويت ؛ لأنّه مشهور بنشر مقاطع يقوم فيها بالرقص.
وأعادَ مغرّدون فيديو لمطلق السلطان أكد فيه أن بداية شهرته كانت في الكويت.