شاب إماراتي يفضح خطيبته السابقة وينشر صور خاصة لها لأنها وافقت على عريس جديد!

ابتز شاب إماراتي خطيبته السابقة وهددها بالفضيحة لأنها رفضت الارتباط به ثانية بعد فسخ خطوبته منها، وبسبب نيّتها الارتباط بشاب آخر تقدم لخطبتها.



وأفادت الفتاة، أن الشاب تقدم لخطبتها في 2015، ووافقت عليه، لكنهما انفصلا شرعا عن بعضهما البعض، وظلا يتواصلان مع بعضهما البعض عبر الهاتف.



وقالت إن خطيبها السابق عندما علم بنيتها الارتباط بشاب آخر لم يعجبه ذلك، فعمد إلى مضايقتها والإساءة إليها، وهو ما دفعها الى الإبلاغ عنه .



وقالت إنه هددها بفضحِ علاقتهما السابقة، إذا لم ترفض العريس الجديد وترجع له، وإفشاءِ أمور خادشة للحياء عبارة عن صور خاصة بها بقصد المساس بشرفها، وابتزازها بتسليمه 20 ألف درهم مقابل عدم نشر تلك الصور على وسائل التواصل الاجتماعي.

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