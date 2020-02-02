“شاهد” ابنة مريم حسين تبكي بعد القبض على والدتها بتهمة الفيديو الإباحي وجدتها تستعطف عيال زايد وتطلب الرحمة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لوالدة الفنانة المغربية مريم حسين، وهي تستعطف حكام الإمارات لإطلاق سراح ابنتها المحكوم عليها بالحبس في قضية الفيديو الإباحي التي رفعها ضدها صالح الجسمي، بإظهارها طفلة مريم الصغيرة معها في المقطع وهي تبكي بحرقة لأجل أمها.

وتضمن المقطع المنشور؛ دفاع أم “مريم حسين” عنها وأنها مظلومة، بينما ظهر صوت بكاء ابنة “مريم” الصغيرة أثناء كلام جدتها، لتقوم الجدة باحتضانها، وسط طلبها بالإفراج عن ابنتها رحمة بتلك الصغيرة.

وتعاطف البعض مع بكاء الصغيرة، بينما رأى البعض الآخر أن الجدة استغلت الطفلة الصغيرة للضغط على الرأي العام للتعاطف مع ابنتها.

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وكانت “مريم حسين” قد صدر حكم نهائي بحبسها لمدة شهر، وإبعادها عن الإمارات، وبراءة الإعلامي صالح الجسمي في قضايا السب والتشهير التي كانت بينهما.

وتصدرت مريم حسين لمواقع التواصل في الأيام الأخيرة بسبب صدور الحكم النهائي في قضيتها مع صالح الجسمي وذلك بعد عامين وأكثر من تداول القضية في المحاكم والتي انتهت بحبس مريم حسين لمدة شهر وإبعادها من البلاد وبراءة صالح الجسمي وذلك في قضايا السب والتشهير المتبادلة.

وأثارت القضية الجدل في الأيام الاخيرة خاصة بعد تدخل الفنانة أحلام في القضية وطلبها من صالح الجسمي التنازل والعفو عن مريم حسين حتى لا تواجه السجن، وهو ما قوبل بالرفض، وانتهت بتعليق لصالح الجسمي أعلن به تنفيذ حكم الحبس بحق مريم حسين رسمياً.

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