شمس الكويتية
شمس الكويتية
Videoحياتنا

“شاهد” هكذا ستقضي شمس الكويتية على كورونا بخصرها وفستان مفتوح من أسفل

كتب وطن
0

أثارت الفنانة الكويتية موجة جدل واسعة بعد نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه ترقص بفستان مفتوح يبرز مفاتنها وربطته بفيروس الذي نشر الذعر في العالم عامة والصين بشكل خاص.

ويظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع الكويتية شمس أثناء تعلمها لرقصة الدبكة الشهيرة، حيث ربطت رقصتها بالأزمات الكثيرة التي يعيشها العالم ومنها انتشار كورونا القاتل.

وظهرت الفنانة الكويتية في المقطع الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستقرام ” وهي تقف على المسرح قبل أن يبدأ خبير الجمال علي اسماعيل بتعليمها الدبكة.

وأرفقته بتعليق “الدنيا كورونا حروب، زلازل، أزمات اقتصادية، مظاهرات، بلاوي وأنا اتعلم دبكة مع علي اسماعيل خبير التجميل”،

وأضافت: “نصيحة اليوم لا كثرت همومك أرقص وشوفها وين توصل”.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

تطورات جديدة.. الفيروس القاتل يستنفر الإمارات وإجراء عاجل في جميع المستشفيات الحكومية

الهدهد

“الموت القادم من الصين”.. إعلان حالة طوارئ عالمية بسبب تفشي فيروس كورونا…

الهدهد

الصحة الإماراتية تكشف معلومات جديدة عن الأسرة المصابة بكورونا وكيف وصل الفيروس القاتل…

الهدهد

بعد إصابة أسرة بفيروس كورونا في الإمارات .. هذا ما دعا إليه عُمانيون كي لا يصلهم…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.