“شاهد” هكذا ستقضي شمس الكويتية على كورونا بخصرها وفستان مفتوح من أسفل

أثارت الفنانة الكويتية شمس موجة جدل واسعة بعد نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه ترقص بفستان مفتوح يبرز مفاتنها وربطته بفيروس كورونا الذي نشر الذعر في العالم عامة والصين بشكل خاص.

ويظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع الكويتية شمس أثناء تعلمها لرقصة الدبكة الشهيرة، حيث ربطت رقصتها بالأزمات الكثيرة التي يعيشها العالم ومنها انتشار فيروس كورونا القاتل.

وظهرت الفنانة الكويتية في المقطع الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستقرام ” وهي تقف على المسرح قبل أن يبدأ خبير الجمال علي اسماعيل بتعليمها الدبكة.

وأرفقته بتعليق “الدنيا كورونا حروب، زلازل، أزمات اقتصادية، مظاهرات، بلاوي وأنا اتعلم دبكة مع علي اسماعيل خبير التجميل”،

وأضافت: “نصيحة اليوم لا كثرت همومك أرقص وشوفها وين توصل”.