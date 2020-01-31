بعد السلطان قابوس.. نصير العمري يتطاول على ملك الأردن ويسبه:”يقف مع من يبقيه على كرسي الحكم”

بالرغم من موقف ملك الأردن عبدالله الثاني الصريح والرافض لصفقة القرن والتظاهرات التي تضج بها الأردن اليوم رفضا لهذه الصفقة المزعومة، إلا أن الكاتب الأردني المثير للجدل نصير العمري يُصر على استفزاز الأردنيين وخرج يتطاول على العاهل الأردني ويسبه.

“العمري”وفي تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) تعدى في الإساءة للملك عبدالله الثاني ووصفه بالطاغية الذي يقف مع من يبقيه على كرسي الحكم.

ملك #الأردن يقف مع من يبقيه على كرسي الحكم. عندما منحته اسرائيل وامريكا حكم الأردن كان معهم ضد الشعب وعندما انقلبت عليه امريكا وإسرائيل عاد الى الشعب بحجة مقاومة خطط اسرائيل. ملك يعتبر حماية الكرسي هو هدفه السياسي سواء مع او ضد الشعب تمامًا مثل بقية طغاة العرب — د. نصير العمري (@dr_naseer) January 31, 2020

وكتب ما نصه مبررا مزاعمه:”عندما منحته اسرائيل وامريكا حكم الأردن كان معهم ضد الشعب وعندما انقلبت عليه امريكا وإسرائيل عاد الى الشعب بحجة مقاومة خطط اسرائيل.”

واستكمل الكاتب الأردني المثير للجدل تطاوله:”ملك يعتبر حماية الكرسي هو هدفه السياسي سواء مع او ضد الشعب تمامًا مثل بقية طغاة العرب”

ولاقت تغريدة “العمري” استنكار واستياء واسع بين المغردين وخاصة الأردنيين، الذين هاجموه بشدة ورفضوا تطاوله على ملكهم.

ياريت عدنا مثل ملك الاردن …. احنا خلينا نلتهي بمصيبتنا — عزام العلي (@azzamalali22) January 31, 2020

يشار إلى أن هجوم نصير العمري على ملك الأردن سبقه هجوم مماثل على سلطنة عُمان والسلطان الراحل قابوس بن سعيد، وكذلك السلطان الحالي هيثم بن طارق، ما دفع مغردون للتساؤل عن دوافع “العمري” وراء هذا الهجوم المفاجئ، حيث أشار البعض إلى أنه موجه من قبل الإمارات ويتم تمويله.