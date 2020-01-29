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إليسا تهاجم حكام العرب بعد إعلان صفقة القرن وهذا ما قالته عن دم الملايين

كتب وطن
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علقت الفنانة اللبنانية ، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ، خطة السلام في الشرق الأوسط والمعروفة باسم “”.

وهاجمت إليسا الزعماء العرب، قائلة: “قال صفقة القرن رح تجيب السلام.. على دم ملايين الناس اللي خصّن واللي ما خصّن.. شو بشعة السياسة لما يغيب عنها العدل”.

وأضافت: “البيت لنا، والقدس لنا، وبأيدينا للقدس سلام، وحكام العرب عاملين حالن مش شايفين ولا سامعين”.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، يوم أمس الثلاثاء، “خطة السلام” المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي ، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

و”صفقة القرن”، بحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف بإسرائيل دولة يهودية، والعمل على حل الدولتين، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية”.

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