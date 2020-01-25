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حياتنا

ظهر ملتحياً.. “شاهد” ايهاب توفيق يرقص في ملهى ليلي ويثير جدلاً واسعاً بعد وفاة والده

خاص "وطن" Send an email منذ 3 ساعات
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ايهاب توفيق
ايهاب توفيق

فجر الفنان الشهير، ايهاب توفيق، موجة غضب واسعة، في الشارع المصري، عقب ظهوره وهو يحيى حفلا غنائيا أمس الجمعة، في”Cairo Jazz Club “، الامر الذي أثار جدلاً واسعاً خاصة أن ظهوره جاء في الوقت الذي لم يمر على وفاة والده 40 يوماً.

وكان والد الفنان ، قد توفى في حريق اندلع داخل فيلته في 9 يناير الجاري، كما ظهر الفنان الشهير ملتحيًا بلحية خفيفة فيما يبدو حزنًا على فقدان والده.

وأكدت المعاينة المبدئية أن الحريق التهم معظم محتويات الفيلا وأسفر عن وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، وتمَّ إنقاذ باقي أفراد العائلة والعاملين قبل اختناقهم بسبب كثافة الدخان الناتج عن الحريق.

وانتقد البعض إحياء الفنان حفلًا بعد أيام من وفاة والده، موجهين له انتقادات لاذعة، فيما سخر البعض من إطلاق لحيته حزنًا على والده في الوقت الذي يغني ويرقص، بينما رد آخرين أن الحزن في القلب وأنه لن يوقف حياته وعمله بعد وفاة والده.

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وتداول ناشطون صور للفنان ايهاب توفيق، وهو يغني منسجماً مع الموسيقى الصاخبة التي شغلت الحفل الفني، الامر الذي دفع الكثير من الناشطين إلى انتقاده وتوجيه اللوم له.

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