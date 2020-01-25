ظهر ملتحياً.. “شاهد” ايهاب توفيق يرقص في ملهى ليلي ويثير جدلاً واسعاً بعد وفاة والده

فجر الفنان الشهير، ايهاب توفيق، موجة غضب واسعة، في الشارع المصري، عقب ظهوره وهو يحيى حفلا غنائيا أمس الجمعة، في”Cairo Jazz Club “، الامر الذي أثار جدلاً واسعاً خاصة أن ظهوره جاء في الوقت الذي لم يمر على وفاة والده 40 يوماً.

وكان والد الفنان ايهاب توفيق، قد توفى في حريق اندلع داخل فيلته في 9 يناير الجاري، كما ظهر الفنان الشهير ملتحيًا بلحية خفيفة فيما يبدو حزنًا على فقدان والده.

بيقولوا ان الصور دي من حفلة ايهاب توفيق بعد ما والده مات بكام يوم

ياريت اخوانا بتوع شايف الكسره اللي ف عينه والكلام ده يبطلوا هبد شويه pic.twitter.com/e3M7ouqJhK — MحMD عÂβ£Đ ☮️ (@m7md_abed91) January 25, 2020

وأكدت المعاينة المبدئية أن الحريق التهم معظم محتويات الفيلا وأسفر عن وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، وتمَّ إنقاذ باقي أفراد العائلة والعاملين قبل اختناقهم بسبب كثافة الدخان الناتج عن الحريق.

وانتقد البعض إحياء الفنان حفلًا بعد أيام من وفاة والده، موجهين له انتقادات لاذعة، فيما سخر البعض من إطلاق لحيته حزنًا على والده في الوقت الذي يغني ويرقص، بينما رد آخرين أن الحزن في القلب وأنه لن يوقف حياته وعمله بعد وفاة والده.

اقرأ أيضاً: استنجد به ولم يستطع انقاذه.. “شاهد” النيران تلتهم جسد والد الفنان ايهاب توفيق

وتداول ناشطون صور للفنان ايهاب توفيق، وهو يغني منسجماً مع الموسيقى الصاخبة التي شغلت الحفل الفني، الامر الذي دفع الكثير من الناشطين إلى انتقاده وتوجيه اللوم له.

بعد أيام من وفاة والده في حريق إيهاب توفيق يغني في ملهى ليلي في القاهرة pic.twitter.com/VxbzTuSEUP — FAHAD ALHAMMADI 🎧 بوجابر (@fhd_dj17) January 25, 2020

اللهم عافنا — هذا الوقت سيمضي ..🌻 (@AmoonK2) January 25, 2020

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb