“شاهد” انجي خوري تذكر المتابعين بـ”يوم القيامة” من خلال صورة عارية لها وهذا ما قالته عن دماء الرجال!

فجرت الفنانة السورية، انجي خوري، بطلة التعري على مواقع التواصل الاجتماعي، موجة غضب واسعة، عقب نشرها صورة لها وهي شبه عارية.

ونشرت السورية انجي خوري صورة مثيرة لها على “تويتر” حسب ما رصدت “وطن”، ظهرت خلالها بالمايوه، ولكن هنا ليس المشكلة بل في التغريدة التي رافقت الصورة المثيرة والتي كتبت عليها انجي مذكرة المتابعين بيوم القيامة.

يوم القيامة وما أدراك ما يوم القيامة

يوم يشيب منه المولود ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب pic.twitter.com/GSKLF3ZXZm — انجي – Angie (@iSingerAngieKh) January 22, 2020

وكتبت انجي خوري ما نصه (يوم القيامة وما أدراك ما يوم القيامة.. يوم يشيب منه المولود ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب), وأثارت جدلاً واسعاً مع هذه التغريدة حسب ما رصدت وطن من تعليقات على تويتر.

التغريدة التي نشرتها انجي خوري فتحت النار عليها، حيث هاجمها المتابعين في تعليقاتهم على الصورة العارية التي نشرتها.

خير يامريضه احترمي انه كلام الله😣 ! — ً (@_Shiiva0) January 22, 2020

هتولع ف. النار بجسمها دة — Mohamed Ali (@Mohamed93372963) January 22, 2020

لا عتب عليك مريضة نفسياً!!!! — آ. (@a17laa) January 22, 2020

انجي خوري لم تتوقف عند هذا الحد، بل أطلقت تغريدة اخرى تطاولت فيها على الرجال، قائلة ( إن دماء الدورة الشهرية أنظف من دماء الرجال).

دماء الدوره الشهريه أنظف من دماء الرجال. — انجي – Angie (@iSingerAngieKh) January 22, 2020

وكانت انجي قد هددت مؤخراً بالانتحار، بعد تعرضها لمحاولة اغتصاب واعتداء بالضرب المبرح على يد ضابط أمني سوري، اتهمت الفنانة اللبنانية قمر بارساله لها حتى يقتلها.

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ونشرت انجي خوري عدة فيديوهات ظهرت فيها وهي تصرخ وتبكي وتقول إن “قمر” أرسلت إليها شاباً يُدعى “طريف حفار”، قام بضربها وتهديدها بالاغتصاب والقتل، لأنها سبق وأن هاجمت “قمر”.

وذكرت انجي خوري انه وأثناء احتجازها من قبل “طريف حفار” كان يتواصل مع “قمر” عبر الهاتف.

وأكدت خوري انها ستتقدم بدعوى قضائية ضد حفار في سوريا.

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