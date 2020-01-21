“شاهد” يوسف علاونة من السعودية وفي حماية ابن سلمان:” مؤخرة ترامب أشرف من وجوه قادة حماس”

شن المرتزق الأردني يوسف علاونة، المدعوم من السعودية ويقيم بها هجوما عنيفا على الفلسطينيين وحركة المقاومة حماس وتطاول على قاداتها وسبهم بألفاظ خارجة ما عرضه لانتقادات حادة من قبل النشطاء.

وظهر “علاونة” في مقطع تداوله العديد من مشاهير تويتر ومنهم الإعلامي ومذيع الجزيرة جمال ريان، يسب قادة حماس ويتطاول عليهم بقوله:”والله إن مؤخرة ترامب أشرف وأنضف من وجوه قادة حماس” وكرر قسمه مرة أخرى على حديثه السخيف هذا.

يتحدث من السعودية وليس من اسرائيل، ما هي مصلحة السعودية في التصعيد مع حماس التي تقاوم الاحتلال في الداخل ، ولم تفكر أبدًا في مقاومة السعودية في الخارج ؟ آراؤكم مهمة #الخليج #السعودية #مصر #المغرب_العربي pic.twitter.com/8JFWWKMZ3T — جمال ريان (@jamalrayyan) January 21, 2020

من جانبه علق جمال ريان مستنكرا سماح القيادة السعودية بمثل هذا التطاول على أرضها:”يتحدث من السعودية وليس من اسرائيل، ما هي مصلحة السعودية في التصعيد مع حماس التي تقاوم الاحتلال في الداخل ، ولم تفكر أبدًا في مقاومة السعودية في الخارج ؟”

وانتقد ناشطون ما وصفوه بـ “سفالة يوسف علاونة” وتطاوله على حركة المقاومة في فلسطين، وأشار بعضهم إلى أن من المستحيل أن يخرج يقول هذا الكلام من السعودية إلا بضوء أخضر من الديوان الملكي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتطاول فيها علاونة على فلسطين وشعبها، فهو يسخر حسابه لدعم إسرائيل ودفن القضية الفلسطينية بأوامر من محركيه ومموليه في السعودية وسبق أن طالب بعقد اتفاقية دفاع مشترك مع الاحتلال.

والسعودية التي تحتضن علاونة حاليا غيرت خطها السياسي تجاه فلسطين تماما منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان لسدة الحكم، وصارت تطالب الفلسطينيين علانية بالقبول بالأمر الواقع وتوقفت عن دعمهم في نفس الوقت الذي وصلت فيه علاقتها التطبيعية مع إسرائيل لمستوى غير مسبوق في تاريخها بشهادة نتنياهو نفسه.