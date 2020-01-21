“الحل في مسقط”.. وزير الخارجية العُماني يصل طهران في زيارة غير معلنة وهذا ما سيبحثه مع نظيره ظريف

في ثاني زيارة له خلال أسبوعين، وصل وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، اليوم الثلاثاء، إلى طهران في زيارة لم يعلن عنها سابقاً.

وأفادت تقارير إعلامية أن بن علوي سيلتقي نظيره الايراني محمد جواد ظريف وسيبحث معه مجمل التطورات في المنطقة.

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وكان بن علوي، شارك في الثامن من يناير الجاري، في منتدى حوار طهران، حيث أكد أن “لا وساطة عمانية بين أمريكا وإيران عقـب حادث اغتيال قاسم سليماني”، مؤكدا أنه “لا مجال لها في الوقت الحالي”.

وأضاف: “لدينا علاقات مهمة مع الطرفين ونسمع منهما، ونأمل أن تكون هناك مساحة من الوقت والزمن ليعبر المجتمع الدولي عن رأيه إزاء مثل هذه التصرفات”.

ورداً على سؤال عن الجهود العمانية لإيجاد حل في اليمن، قال بن علوي “ليس هناك مساعٍ عُمانية أو وساطة بين المملكة العربية السعودية والحوثييـــن في شـــأن الحــرب، وكل ما يتعلق في هذا الملف لدى الأمم المتحدة”. حسب ما أبلغ صحيفة “الرأي” الكويتية

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