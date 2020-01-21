“الحل في مسقط”.. وزير الخارجية العُماني يصل طهران في زيارة غير معلنة وهذا ما سيبحثه مع نظيره ظريف
في ثاني زيارة له خلال أسبوعين، وصل وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، اليوم الثلاثاء، إلى طهران في زيارة لم يعلن عنها سابقاً.
وأفادت تقارير إعلامية أن بن علوي سيلتقي نظيره الايراني محمد جواد ظريف وسيبحث معه مجمل التطورات في المنطقة.
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وكان بن علوي، شارك في الثامن من يناير الجاري، في منتدى حوار طهران، حيث أكد أن “لا وساطة عمانية بين أمريكا وإيران عقـب حادث اغتيال قاسم سليماني”، مؤكدا أنه “لا مجال لها في الوقت الحالي”.
وأضاف: “لدينا علاقات مهمة مع الطرفين ونسمع منهما، ونأمل أن تكون هناك مساحة من الوقت والزمن ليعبر المجتمع الدولي عن رأيه إزاء مثل هذه التصرفات”.
ورداً على سؤال عن الجهود العمانية لإيجاد حل في اليمن، قال بن علوي “ليس هناك مساعٍ عُمانية أو وساطة بين المملكة العربية السعودية والحوثييـــن في شـــأن الحــرب، وكل ما يتعلق في هذا الملف لدى الأمم المتحدة”. حسب ما أبلغ صحيفة “الرأي” الكويتية
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خخخخخخخخخ! مسقط وعمان! يا اخي بلدك في حداد ! على معلمك ومزبك! وأنت في إيران 1 هععععععع! هذا الرجل سيكون مشكلة العهد الجديد هو لا يأتمر بحاكم بل في خدمة أجهزة مخابرات دولية واقليمية ! وإذا لم يتم الإطاحة به ! سيكون الحاكم الجديد في خبر كان! تذكروا هذا الكلام! هاهاهاهاها
حسن روحاني تجاهل وفاة السلطان قابوس طيب الله ثراه!واسل وزير خارجيتة الظريف للتعزية!
السلطان الراحل كان يتوقع دعم ايران للخزية العمانية بعد نجاح مفاوضات الملف النووي الايراني في مسقط!ولكن ايران لم تدفع شيئا للسلطة نوع من ردالجميل والولايات الامريكية ايضا لم تقدم مساعدات لعمان بعد الاتفاق!
ادارة الرئيس ترامب تعتبر سلطنة عمان ليست حليفة لامريكا!وتم قطع المساعدات العسكرية الامريكية لسطنة عمان!!!
اريد اسال القيادة العمانبة الجديدة؟ الى متى تقدمون خدمات مجانية!؟لايران ولا تحصلون على اي مكاسب!والان لحقت امريكا بايران ا!هل تريدون ان ياتي ذكر اسم عمان في الاعلام فقط هذا تعتبروة مكسب لكم!الجيران وخاصة السعودي والاماراتي يناصبوكم العداء!وهم الان في المهرة سوف يشنون حرب بالوكالة على السلطنة من الاراضي اليمنية( الدواعش والقاعدة)!
50 سنة من سياسة مسك العصا من الوسط!اللي يمسك العصا من الوسط باغي يرقص!الا يكفي 50 سنة رقص ياحبايب!رقص على الحبلين!علي عبدالله صالح كان يرقص ونهايتة كانت سودة قتل قتلة كلب ولف ببطانية عسكر الحوثي مليانة ضرطات حوثية مع القات!ههههههههوحتى جمجمتة فجروها لماطلع المخ!