“الصغيرة جدا” عقدة تلازم المسؤولين السعوديين.. عادل الجبير: نتمنى على قطر تغيير سلوكها

اعتبر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، في كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي أن إيران الدولة الأكبر الراعية للإرهاب في العالم.

ولم ينس “الجبير” في كلمته مهاجمة قطر التي باتت “عقدة” تلازم المسؤولين السعوديين في خطاباتهم.

وقال الوزير السعودي موجها حديثه للدوحة ما نصه”نتمنى على قطر تغيير سلوكها ودعمها للإرهاب.”

وفيما يخص الملف اليمني، قال الجبير إن السعودية قدمت 14 مليار دولار لتنمية اليمن.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي أطلقت 300 صاروخ و100 طائرة مسيرة على الأراضي السعودية، مؤكدا أن المملكة لم تبدأ الحرب في اليمن، بل الحوثي من قام بذلك.

وأكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أن ميليشيات الحوثي ارتكبت جرائم بحق الشعب اليمني، واشار إلى أن دور أوروبا مهم في المنطقة اقتصاديا وعسكريا.

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ولم يتوصل لحل حتى هذه اللحظة للأزمة الخليجية التي بدأتها السعودية والإمارات بإعلان الحصار الجائر على قطر تحت مزاعم دعمها للإرهاب الاتهامات التي رفضتها الدوحة وردت عليها مرارا وتكرارا.

ورغم تصريحات متبادلة من مسؤولين سعوديين وقطريين قبل شهرين عن بدء انفراجة في الأزمة بين البلدين وحدوث بعض الاتصالات الغير مباشرة، إلا أنه لم يعلن عن اي خطوة في اتجاه المصالحة بشكل رسمي حتى الآن.

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