راتب معتز مطر يثير جدلاً واسعاً.. محاولة جديدة فاشلة من نظام السيسي لتشويه المعارضة وإعلام الإمارات يدعم بقوة

في محاولة جديدة فاشلة من نظام الجنرال المنقلب في مصر عبدالفتاح السيسي، لتشويه المعارضة في الخارج خاصة قناة “الشرق” التي تبث من تركيا والتي أزعجت النظام بشدة، أقدم النظام على اختراق موقع القناة وحساباتها بمواقع التواصل وبث أخبار كاذبة عليها بهدف شق صف المعارضة وتشويه رموزها خاصة الإعلامي معتز مطر.

وبعد سيطرة مخابرات السيسي على حساب قناة “الشرق” بتويتر، بثت مستندات كاذبة عن وجود خلافات بين العاملين في القناة لضعف رواتبهم ما دفعهم للسيطرة على حسابات القناة بمواقع التواصل ونشر هذه المستندات.

بيان العاملين من قناة الشرق الفضائية pic.twitter.com/aVYPX53vjy — قناة الشرق (@ElsharqTV) January 21, 2020

ومن ضمن المستندات المفبركة المنشورة على الحساب صورة وثيقة لعقد عمل منسوب للإعلامي معتز مطر مقدم البرنامج السياسي اليومي “مع معتز” على شاشة القناة، والتي جاء بها أنه يتقاضى 3 آلاف دولار عن الحلقة الواحدة.

عقد معتز مطر سنه 2017 راتب 60000 دولار شهريا بواقع 3000 دولار في الحلقه#تجار_الثورة pic.twitter.com/B7N35CvbMa — قناة الشرق (@ElsharqTV) January 21, 2020

واللافت في الأمر هنا هو دخول وسائل إعلام الإمارات على الخط وخاصة موقع “إرم نيوز” التي تديره المخابرات الإماراتية والذي روج بشدة لهذا الأمر في تقرير تحت عنوان “خلافات على توزيع التمويل تفضح أسرار قناة الشرق الإخوانية” صار فيه على خطى ما تفعله صحيفة النظام المصري “اليوم السابع” تماما.

وكانت قناة الشرق الفضائية المصرية أعلنت، الأحد، استيلاء سلطة الانقلاب على موقع القناة على شبكة الإنترنت، وكذلك حساب القناة على موقعي “تويتر” و”إنستغرام”، لافتة إلى أنه تم “نشر بعض المواد التي لا تمت للقناة بصلة”، مؤكدة ان ذلك يأتي “في إطار سياسية الاستهداف الدائم للقناة ولمنصاتها المختلفة من قبل نظام الانقلاب وبعض الأنظمة الداعمة له في المنطقة”.

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وأشارت القناة، في بيان لها نشرته وسائل إعلام، إلى أنه “جاري العمل على استعادة على هذه الحسابات في أقرب فرصة، وكذلك اتخاذ كافة الإجرءات المتاحة قانونيا وفنيا لعدم تكرار مثل هذه الأمور”.

وأضافت قناة الشرق: “يأتي هذا التصرف الأحمق كجولة جديدة في استهداف تنوعت أدواته وأشكاله؛ فقد سبق وتم حجب موقع القناة في مصر، كما لم تخل يوما وسائل إعلام النظام من أخبار كاذبة تستهدف تشويه صورة المؤسسة وإدارتها”.

واستطرت القناة، التي يترأس مجلس إدارتها المرشح الرئاسي الأسبق، أيمن نور، قائلة: “هذا وتؤكد شبكة راديو وتليفزيون الشرق أن كل هذه الأفعال لن تثنيها أبدا عن مسيرتها التي عاهدت مشاهديها الكرام عليها منذ اللحظة الأولى”.

وتقول قناة الشرق عن نفسها إنها “ترفع شعار ثورة عربية واحدة، وستظل ترفع قيم هذه الثورات والدفاع عن مطالبها وأهدافها وحقوقها ووجودها”.

يُذكر أنه في مطلع شهر أيار/ مايو 2017، كشف تقرير لشركة إبسوس العالمية، التي تعمل في مجال الأبحاث التسويقية، عن تصدر قناة الشرق -التي تعرضت لصعوبات مختلفة منذ انطلاقتها الأولى- لقائمة القنوات السياسية المعارضة في مصر، وذلك بعدما حصلت على المركز الرابع بين القنوات الإخبارية والسياسية، والمركز الـ65 بين إجمالي القنوات المتصدرة.

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