بـِ”دراهم” الإمارات .. كاتب بموقع استخباراتي يُسيء للسلطان هيثم بن طارق ومغرّدون بارزون يفضحونه

نشر موقع “ستراتفور” الاستخباراتي مقالاً للكاتب “ريان بول”، أساءَ فيه لسلطنة عمان، والسلطان هيثم بن طارق.



وادّعى كاتب المقال أنّ أمام سلطان عُمان الجديد، تحدٍ كبير في القرن الحادي والعشرين، زاعماً أنه ليس لدى السلطان هيثم بن طارق أي “سحر” من سلفه السلطان قابوس بن سعيد.

"New #Omani Sultan #Haitham bin Tariq al Said has none of #Qaboos’ mystique, and as an inheritor of a wobbly Omani economy, a desperate need for investment." From @Ryan_Bohl. https://t.co/mUid9N33m9 — Stratfor (@Stratfor) January 20, 2020

وزعم أن السلطان هيثم بن طارق يواجه اقتصاداً عُمانيا متذبذباً، وأنّ الحاجة ماسة للإستثمار.



وردّ الأكاديمي العُماني البارز الدكتور حيدر اللواتي العميد السابق بجامعة السلطان قابوس، على المقال بتغريدة قال فيها إنّ السلطان هيثم يتمتع بسحر السلطان قابوس من حيث: الرؤية ، الحكمة ، الذكاء ، الإستراتيجية ، القرار والتصميم.

#Sultan_Haitham has all the mystique of #sultan_qaboos: vision, wisdom, intelligence, strategy, resolution & determination



On investment, countries in the region are rentier economies, desperate for investments, Oman is no exception



Oman will overcome the challanges, be assured https://t.co/mxXpbw2sKg — د. حيدر بن علي اللواتي (@DrAl_Lawati) January 21, 2020

وفيما يتعلق بالاستثمار، قال “اللواتي” إن السلطنة ليست استثناء عن بلدان المنطقة في اقتصادها الريعي.



واكد أن سلطنة عمان سوف تتغلب على التحديات.

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بينما كشف مغرّدون بارزون أنّ كاتب المقابل أمضى سنوات في أبوظبي ويبدو “تغذّى على الدرهم الإماراتي”، كغيره من الكتاب المرتزقة الممولين لتشويه سمعة السلطنة والإساءة لها.

الرجل أمضى سنوات في أبوظبي ويبدو أنه احتسى الشاي بالياسمين الظبياني حد الانتشاء. هذه المواقع «الاستخبارية» لا تختلف عن مراكز البحث والفكر الأميركية التي تتغذى على الدرهم والريال فتنتج ما يطلبه الواهبون pic.twitter.com/ZJrYvgW5AO — Ali Mourad (@alihmourad) January 21, 2020

((للجميع))

الرد الشافي من الدكتور حيدر على أحدث مقال يستهدف السلطنة والسلطان هيثم حفظه الله

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((للمنبطحين فقط))

تم إيضاح علاقة كاتب المقال المغرض بـ #وابخ صباح اليوم pic.twitter.com/ORmGWXzkJ1 — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) January 21, 2020

قلناها ببيتي شعر في القصيدة المثبتة



(فما اساءالينا من عرب أو غرب غيركم أو بغير اذنكم

وما طعننا من الطاعنين غير من هو بالتائهين هاويا)



خالص الشكر والتقدير استاذ علي

حفظكم الله من شر #وابخ https://t.co/vwHPDaSQZI — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) January 21, 2020

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