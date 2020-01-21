بـِ”دراهم” الإمارات .. كاتب بموقع استخباراتي يُسيء للسلطان هيثم بن طارق ومغرّدون بارزون يفضحونه
نشر موقع “ستراتفور” الاستخباراتي مقالاً للكاتب “ريان بول”، أساءَ فيه لسلطنة عمان، والسلطان هيثم بن طارق.
وادّعى كاتب المقال أنّ أمام سلطان عُمان الجديد، تحدٍ كبير في القرن الحادي والعشرين، زاعماً أنه ليس لدى السلطان هيثم بن طارق أي “سحر” من سلفه السلطان قابوس بن سعيد.
وزعم أن السلطان هيثم بن طارق يواجه اقتصاداً عُمانيا متذبذباً، وأنّ الحاجة ماسة للإستثمار.
وردّ الأكاديمي العُماني البارز الدكتور حيدر اللواتي العميد السابق بجامعة السلطان قابوس، على المقال بتغريدة قال فيها إنّ السلطان هيثم يتمتع بسحر السلطان قابوس من حيث: الرؤية ، الحكمة ، الذكاء ، الإستراتيجية ، القرار والتصميم.
وفيما يتعلق بالاستثمار، قال “اللواتي” إن السلطنة ليست استثناء عن بلدان المنطقة في اقتصادها الريعي.
واكد أن سلطنة عمان سوف تتغلب على التحديات.
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بينما كشف مغرّدون بارزون أنّ كاتب المقابل أمضى سنوات في أبوظبي ويبدو “تغذّى على الدرهم الإماراتي”، كغيره من الكتاب المرتزقة الممولين لتشويه سمعة السلطنة والإساءة لها.
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ناموا على وهم السحر والكاريزما والحكمة واشيعوا نوم وتستيقظون على حقيقة مرة وهي الانهيار الاقتصادي وموات الحراك السياسي والثقافي لهذا البلد الذي سيحقق العلامة الكاملة كدولة فاشلة قريبا جدا!