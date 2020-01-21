ليست مزحة.. “شاهد” اللاعب “الخارق” عمره 75 عاما يلعب في الدوري المصري واتحاد الكرة يعتمده رسميا
نشر الاتحاد المصري لكرة القدم على صفحته بفيس بوك بيانا أثار ضجة كبيرة، بشأن موافقته على قيد لاعب يبلغ عمره 75 عاما للعب بالدوري المصري.
وبحسب بيان الاتحاد فقد وافق على قيد لاعب محترف في أحد أندية الدرجة الثالثة يبلغ من العمر من العمر 75 عاما.
ووقع عز الدين بهادر لنادي 6 أكتوبر، ونشر الاتحاد بطاقته على صفحته بفيسبوك، وهو من مواليد 1945.
ويستعد عز الدين لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه في بطولة رسمية ليصبح أكبر لاعب كرة قدم في العالم.
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