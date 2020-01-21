عز الدين بهادر
عز الدين بهادر
حياتنا

ليست مزحة.. “شاهد” اللاعب “الخارق” عمره 75 عاما يلعب في الدوري المصري واتحاد الكرة يعتمده رسميا

كتب وطن
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نشر الاتحاد المصري لكرة القدم على صفحته بفيس بوك بيانا أثار ضجة كبيرة، بشأن موافقته على قيد لاعب يبلغ عمره 75 عاما للعب بالدوري المصري.

وبحسب بيان الاتحاد فقد وافق على قيد لاعب محترف في أحد أندية الدرجة الثالثة يبلغ من العمر من العمر 75 عاما.

🔴 محترف في سن ال 75 بالدوري المصري…. 🇪🇬🏆 قام اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم بقيد أكبر لاعب محترف في العالم خلال…

Posted by EFA on Tuesday, January 21, 2020

ووقع عز الدين بهادر لنادي 6 أكتوبر، ونشر الاتحاد بطاقته على صفحته بفيسبوك، وهو من مواليد 1945.

ويستعد عز الدين لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه في بطولة رسمية ليصبح أكبر لاعب كرة قدم في العالم.

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