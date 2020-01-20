تغريدة موجهة للجيش المصري أثارت تفاعلاً واسعاً: محلل إسرائيلي يصفكم بعمال المخابز الفاسدين وقائدكم صهيونيًا أكثر منهم

أثار محلل إسرائيلي، حفيظة الكاتب والصحفي المصري، وائل قنديل، بعد تطاوله على الجيش المصري “خير أجناد الارض”، ووصفه إياهم بـ”عمال مخابز فاسدون” لا “رجال معارك قادرون”. كما قال قنديل

ووجه قنديل رسالة إلى الجيش المصري حسب ما رصدت “وطن” من تغريدة على “تويتر” جاء فيها ( يا جيش مصر ، يا أبناء وأحفاد محمد فوزي وعبد المنعم رياض والجمسي والشاذلي ، هناك محلل صهيوني سافل يتطاول عليكم ويقول إنكم عمال مخابز فاسدون، لا رجال معارك قادرون.. هذا الكلام مؤلم ومهين.. المؤلم أكثر أنهم يرون قائدكم الأعلى صهيونيًا أكثر منهم، وأنتم لا تردون !.!

يا جيش مصر ، يا أبناء وأحفاد محمد فوزي وعبد المنعم رياض والجمسي والشاذلي ، هناك محلل صهيوني سافل يتطاول عليكم ويقول إنكم عمال مخابز فاسدون، لا رجال معارك قادرون..هذا الكلام مؤلم ومهين..المؤلم أكثر أنهم يرون قائدكم الأعلى صهيونيًا أكثر منهم، وأنتم لا تردون. — wael kandil (@waiel65) January 19, 2020

وكان محلل عسكري إسرائيلي، ظهر في فيديو وهو يسخر من الجيش المصري، وقياده ورئيس النظام عبدالفتاح السيسي، وقال في الفيديو الذي “رصدته” وطن أيضاً، إن الجيش المصري يستحوذ على 30% من الاقتصاد المصري، حيث أن جنوده يعملون في المخابز وبيع المياه المعدنية.

ووصف المحلل الاسرائيلي، القيادة العسكرية المصرية بالمرتشية والتي تعمل على تدمير الجيش المصري بفسادها.

وأضاف ” الجيش المصري اليوم ومع كل المعدات التي تلقاها منذ كامب ديفيد من أمريكا، انه جيش جنرالات وهذه الجنرالات عبارة عن أصنام وضع عليها الوسوم العسكرية “، متابعاً: أنهم غير مؤهلون لخوض حرب مع أي أحد”.

وضرب مثال على ذلك بزيارته إلى اثيوبيا قبل عدة أسابيع كما قال واجراء حوار مع القيادة العسكرية الاثيوبية، حيث هناك مشكلة بين مصر واثيوبيا حول سد النهضة، ساخراً من التهديدات التي تطلقها مصر حول خوضها حرباً ضد اثيوبيا لايقاف السد، مشيراً إلى أن القيادة الاثيوبية غير مبالية لكل تلك التهديدات وتقول إن الجيش المصري غير مؤهل لمثل هذه الحروب.

ولاقت تغريدة الصحفي المصري الكبير، وائل قنديل، تفاعلاً واسعاً على “تويتر”، حسب ما تابعت “وطن” من ردود على تغريدته وجاءت الردود على النحو التالي.

سيرد الجيش برجاله الصادقين الذين غدر بهم عما قريب مهما سخر الساخرون فمصر كلها سخرت من السادات فكان انتصار اكتوبر — Dr. Mohamed Hassan (@mmhassana) January 19, 2020

على فكرة المسامح كريم لكن الرد هيكون عملى فى موسم الكنتالوب بعد اخد قرار الحصاد — المجنون العاقل (@iAI1CdsoEvxYajZ) January 19, 2020

والله لقد اسمعت اذ ناديت حياً و لكن لا حياة لمن تنادي…جيش السيسي صهيوني أكثر من السيسي فلا فائدة من مناجاتك لهم و لكن ارجع للتاريخ فستعلم ان نهايتهم ستكون كنهاية المماليك حين اختلفوا فيما بينهم على الاموال المنهوبة و المناصب، و نرجو الله ان يكون هذا قريباً🙏 — ahmad Salim (@Amd416) January 19, 2020

هذا الكائن للاسف يقول الحقيقة عن جيش اكبر دولة عربية، اللهم عليك بالسيسي ومن عاونه — mmhg (@Ibrahem1957) January 19, 2020

والجدير بالذكر أن الفنان والمقال المصري، محمد علي، كشف في الفترة الاخيرة الفساد المستشري في الجيش المصري، الامر الذي أغضب الاجهزة الامنية المصرية على رأسها المخابرات الحربية.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8