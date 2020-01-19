منخفض جوي جديد يضرب السلطنة.. الأرصاد العُمانية تحذر وتكشف عن موعده

كشف دائرة الأرصاد في سلطنة عُمان عن تعرض أجواء منطقة الخليج العربي، وسلطنة عمان لمنخفض جوي متعمق بارد.

ويبدأ هذا المنخفض الجوي في السلطنة مع نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تشهد أجواء السلطنة انخفاض كبير في درجات الحرارة، مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة خاصة على المحافظات الشمالية، مع نشاط للرياح الشمالية الغربية، وتكون الصقيع وسقوط البرد على المناطق المرتفعة.

هذا وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية في عمان، أنه من المتوقع أن تتشكل السحب المنخفضة أو الضباب في فترة آخر الليل أو الصباح الباكر، على أجزاء من محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية والداخلية، ويسود الصحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة.

وتهب الرياح على معظم محافظات السلطنة رياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وعن حالة البحر قالت الأرصاد أنه سيكون هادئ الموج على معظم سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له متر وربع المتر.

ومن التنبيهات انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب.

وذكرت الأرصاد أن درجة الحرارة العظمى في محافظة مسقط تبلغ 24 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية.. وفي مدينة صلالة تبلغ درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية.