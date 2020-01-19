صورة حديثة تكشف تدهور صحة تركي آل الشيخ وتخوف كبير بين المحيطين به من عملية خطيرة مقبل عليها

أثارت صورا حديثة متداولة لرئيس هيئة الترفيه ومستشار ابن سلمان تركي آل الشيخ، الجدل حول حقيقة وضعه الصحي حيث يخضع لعلاج خاص في الخارج سبق أن اشار له بينما يستعد لإجراء جراحة خطيرة بحسب أخبار متداولة.

ونشر الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا”، سالم الهندي صورة حديثة لـ آل الشيخ، أثناء وجوده في أوروبا لإجراء عملية جراحية وصفت بـ”الدقيقة”.

أسأل الله العلي القدير ان ترجع لوطنك وأهلك ومحبينك سالما معافى وما تشوف شر يا بوناصر 💚🙏🏻🇸🇦 ⁦@Turki_alalshikh⁩ pic.twitter.com/WNsVhTRcB1 — سالم الهندي (@salhendi) January 18, 2020

الصورة نشرها المهندي في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر” رصدتها (وطن) وعلق عليها: “أسأل الله العلي القدير أن ترجع لوطنك وأهلك ومحبينك سالما معافى وما تشوف شر يا بو ناصر”.

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وظهر “آل الشيخ” في الصورة، وهو يرتدي نظارات شمسية، وبدا أنه خسر جزءا من وزنه، وكان خلفه شخصان، ما أثار قلق بعض المغردين حول صحته وخطورة العملية.

وأحدثت الصورة تفاعلا واسعا، إذ تمنى العديد من المغردين لتركي آل الشيخ الشفا، ليشكرهم في المقابل بقصيدة شعر نشرها عبر حسابه الرسمي على “تويتر” بأسلوب استشف منه نشطاء خطورة وضعه الصحي.

أنا بحب الناس .. في صحة وخير

وأكيد حب الناس .. أكبر غنيمه



اللي لهم عندي .. مودة وتقدير

وايدينهم لي .. بالدعاوي كريمه



أيو الله أنهم غير .. وأخلاقهم غير

واعتز بأصحاب النوايا .. السليمه



وبكره بحيل الله .. تهّل التباشير

من فضل ربي .. غيمةٍ بعد غيمه



تركي آل الشيخ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 18, 2020

يشار إلى أن تركي آل الشيخ، سافر في رحلة العلاج، في شهر ديسمبر الماضي.

وذكرت مصادر لصحيفة “سبق” السعودية وقتها أن “الفحوصات الطبية التي سيخضع لها آل الشيخ تأتي لمتابعة نزيف متقطع وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس الذي يقع في منطقة قريبة من الغدة”

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