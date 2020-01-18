شاهد| صورة صادمة للفنانة ماجدة الصباحي قبل وفاتها بأيام تنتشر على مواقع التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة للفنانة المصرية الراحلة ماجدة الصباحي، قال متداولوها إنها التقطت لها قبل وفاتها بأيام.

وعبر نشطاء عن صدمتهم من الصورة نظرا لمظاهر الشيخوخة الكبيرة والمرض الذي بدا على وجه (الصباحي) حيث اعتاد الجمهور على صورتها الجميلة بشبابها في أذهانهم خاصة أنها لم تظهر إعلاميا منذ فترة كبيرة.

يشار إلى أن الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى توفيت عن عمر ناهز 89 عاما، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وذلك داخل منزلها، وشيع جثمانها أمس الجمعة من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

وكانت الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى قد اختفت عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة، واقتصر ظهورها على المناسبات العائلية والخاصة جدا، خاصة بعدما ابتعدت عن التمثيل أو بمعنى أدق اعتزالها منذ 26 عاما، منذ أن قدمت فيلم “ونسيت أنى إمرأة”، مع المخرج عاطف سالم.

تميزت ماجدة الصباحى بأداء الأدوار الرومانسية والفتاة الدلوعة، لكنها كانت شديدة الذكاء، حيث أنها عندما نجحت فى تقديم هذه النوعية من الأدوار، ذهبت إلى منطقة أخرى لتقدم الأدوار السياسية، ولمعت فيها بل كان أبرز أدوارها المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد بفيلم “جميلة”.

وقدمت دور الصحفية التى تكتب عن الحرب والجنود والاعتداءات الصهيونية خلال فترة حرب أكتوبر بفيلم “العمر لحظة” مع أحمد زكى وأحمد مظهر.