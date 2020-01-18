فتح وصية السلطان قابوس بتسمية هيثم بن طارق سلطاناً لعمان
فتح وصية السلطان قابوس بتسمية هيثم بن طارق سلطاناً لعمان
الهدهد

كيف علّقت كاتبة قطرية بارزة على “الظرف البُني” الذي تركه السلطان قابوس وحدد مصير السلطنة في لحظة تاريخية؟

كتب وطن
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أشادت الكاتبة القطرية بالأسلوب السلس لانتقال الحكم في سلطنة عُمان، عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي حكم السلطنة لنحو 50 عاماً.

ونشرت “الحرمي” في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) صورة للحظة فتح المظروف البني اللون الذي ترك فيه وصيته وحدد خليفته في الحكم ، وعلقت بقولها:””رجال صَدقوا ما عاهدُوا الله عليه” لطالما ضربت مثال يُِحتذى به في المنطقة والعالم، في ملفات عديدة وجوانب شتى.”.

وتابعت مشيدة بنظام الحكم في عمان:”برزها هذا الإنتقال السلس -والمُتلفز- للسلطة وذلك تنفيذ لوصية السلطان الراحل، والذي أُختزل في هذه الصورة التاريخية.”

وكان المظروف الذي حوى رسائل السلطان الراحل قابوس بن سعيد، لفت الأنظار في الجلسة المشتركة بين مجلسي العائلة المالكة والدفاع في سلطنة عمان، قبل أسبوع حيث حدد هذا المظروف مصير السلطنة ومستقبلها القادم باختيار هيثم بن طارق سلطانا جديدا لعُمان.

ورفع الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني ظرفًا بُني اللون، مُشمّعًا باللون الأحمر، كُتِب على أحد جوانبه “للحفظ في وزارة شؤون مكتب..”

وحمل الظرف خمس رسائل موجهة من -رحمه الله-؛ أربعة منها لمجلس العائلة عبر مجلس الدفاع، وخامسة لمجلس الدفاع، حسبما أوضحه السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني الذي كان حاضرًا في الجلسة، وقرأ نص الرسائل التي قرأها أيضا الفريق أول وزير المكتب السلطاني واتضح من خلالها وقوع اختيار السلطان على ابن عمه هيثم بن طارق ليكون خليفة له.

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