“إلى أبي قابوس”.. “شاهد” قصيدة مبكية وأقوى ما قيل في رثاء سلطان عُمان الراحل

تداول ناشطون عمانيون بتويتر قصيدة رثاء مؤثرة للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، لاقت تفاعلا واسعا وانتشارا كبيرا.

القصيدة التي ألفها وألقاها المنصور الفارسي جاءت بعنوان “إلى أبي قابوس”، وحوت كلمات مؤثرة جدا في نعي صانع النهضة العمانية.

رثاء المنصور الفارسي في فقيد الوطن والأمتين الإسلامية والعربية السلطان #قابوس (طيب الله ثراه)



#الصوت_الملهم pic.twitter.com/k55cckT1Ub — عُمان أمانة (@VI_OMAN) January 18, 2020

وانتشرت قصيدة “الفارسي” بين العمانيين على تويتر كالنار في الهشيم، حيث عبرت بكلماتها القوية والمؤثرة عما يجول في خاطر كل عماني تجاه السلطان الراحل صاحب الإنجازات.

ووصف العديد من النشطاء هذه القصيدة بأنها أقوى ما قيل في رثاء السلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية يوم الجمعة 10 يناير الجاري، في حدث هز العالم أجمع.

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ونعت العديد من الدول العربية والغربية سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، مشددة على “حكمته” في معالجة القضايا الإقليمية والإسلامية وقيادته “تحديث” بلاده خلال عهده الذي استمر نحو 50 عاما.

وتوفي السلطان قابوس الذي تولى الحكم في 23 يوليو/تموز 1970، مساء الجمعة عن 79 عاما. وكان يتلقى العلاج من سرطان القولون، بحسب دبلوماسيين.

وفي انتقال سلس وسريع للسلطة، أدى وزير التراث والثقافة العماني هيثم بن طارق اليمين الدستورية بعد تعيينه سلطانا لعمان خلفا لابن عمه الراحل.