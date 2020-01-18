شاهد| صور وفيديوهات حميمية لأكثر من 70 فتاة في لبنان .. كلّها بحوزة هذا الشخص!

أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني، أنّها ألقت القبض على شاب ابتز جنسياً أكثرَ من 70 فتاة بلبنان.

البداية كانت بشكوى بتاريخ 9/1/2020 من مواطنة لبنانية ضد مجهول بجرم تهديد وابتزاز جنسي.

وقام المدعى عليه وفقاً للشكوى بابتزاز المواطنة من خلال نشره صورا وفيديوهات حميمة لها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بهدف حصوله مجددا على صور وفيديوهات جنسية جديدة لها.

وتمّ تحديد مكان تواجد المشتبه به وتوقيفه في محلة جل الديب، وتبين أنه يدعى أ. ط. (مواليد عام 1988، لبناني).

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، إضافةً إلى اعترافه بقرصنة حسابات إلكترونية وإنشاء حسابات وهمية على موقعي “إنستغرام” و”فيسبوك”.

وتبيّن أن المتهم كان يوهم ضحاياه بأنه يعمل في مجال تصوير عارضات الأزياء في أستراليا، وبأنه سوف يحضر إلى لبنان لإنشاء مؤسسة ضمن هذا المجال ثم يطلب منهن إرسال صور حميمة ليقوم بابتزازهن لاحقاً، وتهديدهن بنشرها في حال لم يرسلن له المزيد من الصور والفيديوهات .

واعترف أنه ابتز وهدد حوالي 70 فتاة مستخدماً رقم هاتف أسترالي، علماً بأنه كان في الوقت عينه يعرض عليهن المساعدة منتحلا صفة رجل أمن، وذلك للوصول إلى مبتغاه بإقامة علاقات جنسية مع ضحاياه.

ولفت البيان إلى أن المتهم وبنتيجة الكشف على أجهزته الخلوية، جرى ضبط صور وفيديوهات حميمية لأكثر من 70 فتاة.



وقام المتهم بقرصنة الحساب “rimafakhry” واستخدامه منتحلاً صفة مالكته للإيقاع بفتيات أخريات، وقد أعيد إليها، وهي تستخدمه حاليا.

وعممت قوى الأمن الداخلي صورة المتهم والحسابات الإلكترونية المرتبطة به، وتطلب من اللواتي وقعن ضحية أعماله -في حال رغبن بالادعاء عليه.

70 فتاة ضحية تهديد وابتزاز جنسي – تعميم صورة موقوف محترف قرصنة حسابات إلكترونية – هل وقعتن ضحيته؟https://t.co/DxL7RONbJw#قوى_الأمن #لبنان pic.twitter.com/qOZAklczO2 — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 17, 2020