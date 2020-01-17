مغرّد شهير يفضح المرتزق “وسيم مصاري” ويأتيه بالدليل القاطع أنه “عاهر يتغطى بالدين”

فضح مغرّد قطري شهير، الداعية الأردني المجنس اماراتياً وسيم يوسف، بعدما شنّ هجوماً على أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسبّه.



وجاء سبّ “وسيم مصاري” –كما يلقبّه المغرّدون- كونه مرتزق لدى ولي عهدأبوظبي محمد بن زايد وينطق بما يريده، في تغريدةٍ نشرها مرفقةً بفيديو للأمير تميم خلال اجتماعه بالقيادة الإيرانية أثناء زيارته الأخيرة لإيران.

الله يخزيك فاضحنا وين ما تسير@TamimBinHamad pic.twitter.com/bm4aLvcGJ4 — د. وســيـم يــوســف (@waseem_yousef) January 16, 2020

وردّ المغرّد القطري الشهير “بوغانم” على إساءة “الوضيع” وسيم يوسف للأمير تميم، والذي حاول تشويه هدف الزيارة التي أجراها لإيران والتي أصابت محمد بن زايد وحاشيته بالجنون، بتغريدةٍ من حسابٍ إماراتيّ رسميّ.

وفي التغريدة التي تعود الى تاريخ [١١ سبتمبر ٢٠١٤] يُهنّئ “رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد علي خامنئي المرشد الأعلى لإيران بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له الامارات”.

رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون علي خامنئي المرشد الأعلى لإيران بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له #الامارات — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 11, 2014

@waseem_yousef

وسيم مصاري هذي التغريده الاصليه

ومن موقع اماراتي رسمي وموثق

لذلك لا..تمثل علينا دور الشرف

وانت #عاهر يتغطى بالدين..!! https://t.co/y0IC5i1hDj — بوغانم (@hassanalishaq37) January 17, 2020

ووصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتاريخ [12.01.2020] إلى العاصمة الإيرانية طهران، رفقة وفد رسمي رفيع، وهي أول زيارة له منذ توليه الحكم عام 2013، وسط توتر في المنطقة.

والتقى أمير قطر مع المرشد الأعلى للثورة في إيران علي خامنئي، وبحثا التطورات الراهنة في المنطقة.

واجتمع أمير قطر مع خامنئي على هامش زيارته الرسمية لطهران، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وتم خلال اللقاء “استعراض علاقات الصداقة القائمة بين البلدين بمختلف جوانبها والسبل الكفيلة بتطويرها”.

كما تم “مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، والسبل الكفيلة بالتهدئة حفاظا على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي”، حسب ذات المصدر.