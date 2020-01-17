مغرّد شهير يفضح المرتزق “وسيم مصاري” ويأتيه بالدليل القاطع أنه “عاهر يتغطى بالدين”
فضح مغرّد قطري شهير، الداعية الأردني المجنس اماراتياً وسيم يوسف، بعدما شنّ هجوماً على أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسبّه.
وجاء سبّ “وسيم مصاري” –كما يلقبّه المغرّدون- كونه مرتزق لدى ولي عهدأبوظبي محمد بن زايد وينطق بما يريده، في تغريدةٍ نشرها مرفقةً بفيديو للأمير تميم خلال اجتماعه بالقيادة الإيرانية أثناء زيارته الأخيرة لإيران.
وردّ المغرّد القطري الشهير “بوغانم” على إساءة “الوضيع” وسيم يوسف للأمير تميم، والذي حاول تشويه هدف الزيارة التي أجراها لإيران والتي أصابت محمد بن زايد وحاشيته بالجنون، بتغريدةٍ من حسابٍ إماراتيّ رسميّ.
وفي التغريدة التي تعود الى تاريخ [١١ سبتمبر ٢٠١٤] يُهنّئ “رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد علي خامنئي المرشد الأعلى لإيران بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له الامارات”.
ووصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتاريخ [12.01.2020] إلى العاصمة الإيرانية طهران، رفقة وفد رسمي رفيع، وهي أول زيارة له منذ توليه الحكم عام 2013، وسط توتر في المنطقة.
والتقى أمير قطر مع المرشد الأعلى للثورة في إيران علي خامنئي، وبحثا التطورات الراهنة في المنطقة.
واجتمع أمير قطر مع خامنئي على هامش زيارته الرسمية لطهران، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
وتم خلال اللقاء “استعراض علاقات الصداقة القائمة بين البلدين بمختلف جوانبها والسبل الكفيلة بتطويرها”.
كما تم “مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، والسبل الكفيلة بالتهدئة حفاظا على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي”، حسب ذات المصدر.
شياطين المجرم حمود ريكي والمرتزقه يكرهون الإسلام والمسلمين لعنه الله عليهم جهنم وبئس المصير يا زباله