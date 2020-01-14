العُمانيون يوجّهون ضربة لحساب “السلطان” على تويتر ويغلقونه

نجحت حملة قادها مغرّدون ونشطاء عُمانيون على موقع “تويتر” في إغلاق حساب وهمي ومزعوم أنشأه الذباب الإلكتروني باسم السلطان هيثم بن طارق.

وظهر الحساب قبل يومين، منتحلاً صفة السلطان هيثم بن طارق، ومستغلاً الظروف العصيبة التي تمر بها سلطنة عمان وشعبها.

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ولوحظ أن الحساب قام بحظر كل من حذر عنه. لكنّ حملة العُمانيين اشتدت حتى تم الابلاغ عن الحساب لإدارة تويتر انتهاءً بإغلاق الحساب المزيّف.

تأبى الخنانير الا ان تنطق زورا

وتستغفل المشركين والسفهاء

وقد فطروا عن الحق صمّاً وعوراً

فكانت شياطين الإنس لهم شركاء



الشعب العماني العظيم

نفيدكم بأن الحساب التالي وهمي بوهم من انشأه وغباء من دعمه

ضعوه حيث يستحق وأكرموه بالبلاغات والحظر

حفظ الله عمان والسلطان هيثم والشعب العظيم pic.twitter.com/Op1TmVgGru — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) January 12, 2020

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