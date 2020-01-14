السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق
الهدهد

العُمانيون يوجّهون ضربة لحساب “السلطان” على تويتر ويغلقونه

كتب وطن
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نجحت حملة قادها مغرّدون ونشطاء عُمانيون على موقع “” في إغلاق حساب وهمي ومزعوم أنشأه الذباب الإلكتروني باسم السلطان هيثم بن طارق.

وظهر الحساب قبل يومين، منتحلاً صفة ، ومستغلاً الظروف العصيبة التي تمر بها وشعبها.

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ولوحظ أن الحساب قام بحظر كل من حذر عنه. لكنّ حملة العُمانيين اشتدت حتى تم الابلاغ عن الحساب لإدارة تويتر انتهاءً بإغلاق الحساب المزيّف.

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