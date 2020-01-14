العُمانيون يوجّهون ضربة لحساب “السلطان” على تويتر ويغلقونه
نجحت حملة قادها مغرّدون ونشطاء عُمانيون على موقع “تويتر” في إغلاق حساب وهمي ومزعوم أنشأه الذباب الإلكتروني باسم السلطان هيثم بن طارق.
وظهر الحساب قبل يومين، منتحلاً صفة السلطان هيثم بن طارق، ومستغلاً الظروف العصيبة التي تمر بها سلطنة عمان وشعبها.
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ولوحظ أن الحساب قام بحظر كل من حذر عنه. لكنّ حملة العُمانيين اشتدت حتى تم الابلاغ عن الحساب لإدارة تويتر انتهاءً بإغلاق الحساب المزيّف.
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