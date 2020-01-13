هل كان للسلطان قابوس زوجة ثانية ومن هي “عائشة بنت أحمد الحارثي”؟

انتشر اسم “عائشة بنت أحمد بن محمد بن عيسى الحارثية” في عدة تغريدات لنشطاء عُمانيين على تويتر، بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد على أنها أرملة السلطان الراحل.

على سبيل المثال ذكر حساب “سطور عُمانية” في تغريدة له رصدتها (وطن) أن عائشة بنت أحمد الحارثي تستقبل التعازي في بيتها الكائن بالقرم.

أرملة السلطان/ السيدة عائشة بنت أحمد بن محمد بن عيسى الحارثية تستقبل التعازي في بيتها الكائن بالقرم

عائشة بنت احمد الحارثي

بنت الشيخ احمد والي عمان في عهد السيد سعيد بن تيمور

تزوجها وهي زوجته لحد وفاته…..

اخوها معالي الشيخ محمد الحارثي مستشار الدولة

يتبع — سطور عمانية (@Yy7AaYOuLJLZQen) January 13, 2020

وقال نفس الحساب إن عائشة هذه هي بنت الشيخ أحمد والي عمان في عهد السلطان سعيد بن تيمور، زاعما أن السلطان قابوس تزوجها وهي زوجته لحد وفاته وأن أخوها هو الشيخ محمد الحارثي مستشار الدولة.

مثل هذه التغريدات التي حوت معلومات ـ لا يمكن لنا التأكد من صحتها ـ فتحت التساؤلات حول حياة السلطان قابوس الخاصة وهل كان له زوجة ثانية أم لا مع العلم أن المعروف رسميا هو زواجه الوحيد من ابنة عمه نوال بنت طارق وانفصاله عنه بعد عامين فقط من الزواج الذي لم يسفر عن أي أبناء.

أرملة السلطان/ السيدة عائشة بنت أحمد بن محمد بن عيسى الحارثية تستقبل التعازي في بيتها الكائن بالقرم

عائشة بنت احمد الحارثي

بنت الشيخ احمد والي عمان في عهد السيد سعيد بن تيمور

تزوجها وهي زوجته لحد وفاته…..

اخوها معالي الشيخ محمد الحارثي مستشار الدولة

يتبع pic.twitter.com/exqCjJaIN8 — Rose2 (@Rose500700) January 13, 2020

وكثر الجدل والردود على هذه التغريدات بين النشطاء الذين انقسموا بين مكذب ومصدق، فيما لم يشير أي تصريح رسمي أو مسوؤل عُماني لهذا الأمر من قبل ما يجعله مجرد معلومات تحتمل الخطأ أكثر من الصواب انتشرت على مواقع التواصل تزامنا مع تصدر اسم السلطان قابوس لمحركات البحث والضجة العالمية التي أحدثها نبأ وفاته.

بنت عمه مطلقة وارملته اسمها عائشة بنت احمد الحارثي وهي من الشرقية شمال من ولاية القابل لا يوجد لها ذكر رسمي لانه لم يعش معها وانما زواج مصالح من قبل والده رحمه الله — sundus (@sundus420) January 12, 2020

وفي تتبع السيرة الذاتية للسلطان قابوس، نجد أنه تزوج مرة واحدة في حياته من ابنة عمه نوال بنت طارق آل سعيد، لكن زواجه لم يكمل ولم يستمر لفترة طويلة، فقد انفصل عنها بعد سنتين من الزواج، ولم ينجب أبناء وهو ما أدى إلى وجود غموض في مسألة خلافته.

والسلطان قابوس بن سعيد كان واحدا من أكثر السلاطين والحكام الذين حكموا في المنطقة العربية لا سيما في الخليج العربي، فقد كان مثالا للحاكم الذي سعى دوما وفي شتى الأزمة ان يكون حريصا على أمن وامان بلاده، وان يسود الاستقرار في شوارع عاصمته مسقط، وبالفعل قد تمكن من ذلك، واستطاع ان يكون أحد أهمّ النماذج واكثرها شهرة في العالم العربي، فلم يكن له أي من الاراء السياسية المُعادية لاي من الدول سواء في المنطقة العربية او في غيرها، بما فيها الولايات المتّحدة الامريكية، وهذا ما جعله محبوبا من الملايين.

وحياة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور كانت غامضة بعض الشيء، ولم يكن يُفصح عن اي من التفاصيل التي تدور بخصوصها، ولكن ما ورد بخصوصه هو أنّه لم يتزوج حتى وفاته، ولكن التساؤلات كانت مطروحة في هذا الصدد، وهذا ما جعل سؤال لماذا لم يتزوج السلطان قابوس بن سعيد من بين الاسئلة المطروحة الآن بعد وفاته.

وحتى هذه اللحظة ورغم وفاته يبقى سبب عدم زواج سلطان عمان الراحل طيلة حياته بعد الزواج الأول من ابنة عمه الذي لم يدم سوى عامين أمر مجهول، ولم يتمّ الافصاح من قبله أو من قبل أي من افراد عائلته المقربين عن سبب عدم زواجه إلى مماته، والأخبار المتضاربة تُفيد بانّه كان ممتنعا عن الزواج لأسباب كان قد أخفاها هو عمن كانوا حوله.