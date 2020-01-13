هذا ما قاله فهد المالكي عن “علم السعودية” والفتيات الكاسيات العاريات اللواتي يرقصن بـ”راية التوحيد”!

أثارت مسألة عدم تنكيس السعودية أعلامها حدداً على روح السلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية الجمعة الماضية، على خلاف الدول العربية الاخرى، جدلاً واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل، رغم تبرير المملكة العربية السعودية لموقفها وفق تقرير هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي.

السبب يعود لما تقول الحكومة السعودية إلى المادة الـ”13″ من نظام العلم في المملكة العربية السعودية الصادر في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز، فإنه “لا يجوز تنكيس العَلَم الوطني أو العَلَم الخاص بجلالة الملك أو أي عَلَم سعوديّ آخر يحمل الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) أو آية قُرآنية”.

ويوقع النظام ذاته عقوبة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب المادة “20”، فإن “كُل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتِقاراً لسُلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور.

وتحدد المادة الثانية من نظام العلم أن “يكون لجلالة الملك علم خاص يُطابق العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا مِنه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة شعار الدولة وهو السيفان المُتقاطِعان تعلوهما نخلة”.

وتغنت حسابات سعودية بعدم تنكيس العلم السعودي كونه يضم الشهادة، حسب ما رصدت “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال “سلطان” في تغريدة على “تويتر”، ( سلام يا بيرق يضم الشهادة، ما ينتكس في يوم تنكيس الأعلام، على البيارق له شموخ وريادة، والسيف الأجرب تحت مفتاح الإسلام ).

سلام يا بيرق يضم الشهادة

ما ينتكس في يوم تنكيس الأعلام



على البيارق له شموخ وريادة

و السيف الأجرب تحت مفتاح الإسلام pic.twitter.com/RO4yfyi1sV — سلطان (@s9aM_) January 11, 2020

وسخر المغرد القطري، فهد المالكي، من القرار السعودي قائلاً :” ماينتكس لانه يحمل راية التوحيد.. وكان اهل التوحيد يرفعونه عاليا ولايرضون ان ترتديه عارية او يلوثه ظهر غانية….نشعر بالأسى عندما نرى هذا البيرق مرفوع على دبابة تقتل اهل اليمن أو خلفية لمسرح #هيئة_الترفيه حيث الاغاني والمجون أو تلوح به سافرة كاسية عارية”.

🇸🇦ماينتكس لانه يحمل راية التوحيد..وكان اهل التوحيد يرفعونه عاليا ولايرضون ان ترتديه عارية اويلوثه ظهر غانية….نشعر بالأسى عندما نرى هذا البيرق مرفوع على دبابة تقتل اهل اليمن أو خلفية لمسرح #هيئة_الترفيه حيث الاغاني والمجون أو تلوح به سافرة كاسية عارية.#السعودية_العظمى https://t.co/dIMWMLJOfz — فهد المالكي (@_FahadAlMalki) January 13, 2020

وكانت الفنانة السعودية “وعد” قد فجرت موجة غضب واسعة، في صورة ظهرت فيها بدون حجاب مرتدية عباءة صُممت بطانتها الداخلية على شكل العلم السعودي، خلال احتفالها باليوم الوطني87 للمملكة العربية السعودية.

وما أثار سخط معلّقين على الصورة هو أن الفنانة “وعد” جلست على العلم، وبالتحديد على عبارة التوحيد التي تتوسط علم السعودية، معتبرين أن تصرفها فيه إمتهانٌ للفظ الجلالة.