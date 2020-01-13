بعد تبادلها نشر الفضائح مع هند القحطاني.. “شاهد” فيديو مثير للسعودية بدور البراهيم مع شاب في الكويت يحدث ضجة

عادت السعودية “بدور البراهيم” لإثارة الجدل من جديد على مواقع التواصل، بعد مشكلتها وشجارها مع مواطنتها المقيمة بالخارج هند القحطاني والتي لفتت إليهما الأنظار مؤخرا.

“البراهيم” ظهرت في مقطع جديد وهي تمزح مع الشاب “شهاب مرتضى غفوري”، المُلقب بـ”ملح إنستغرام”، والذي يبلغ (18 عامًا)، ويقيم في الكويت وأصوله إيرانية.

وقال شهاب في مقطع الفيديو أن بدور زوجته المستقبلية، خلاص راحت عليكم شباب، طالما قالت أنها تحب الصغار والكيوت، وردت “بدور” على الشاب قائلة: خلاص مافي مليون ريال مهر.

وعن مكان الإقامة قال شهاب هل نقيم في السعودية أم الكويت لترد بدور قائلة أنها سوف تقيم معه في لندن.

وأثارت بدور الجدل في المقطع بعد ظهورها مع الشاب مرتديه الحجاب حيث ظهرت مؤخراً في مقطع فيديو بدونه وكانت التساؤلات حول إن كانت خلعت بدور البراهيم الحجاب بالفعل أم لا ولكنها لم تؤكد هذا الأمر.