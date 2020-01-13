مها محمد
مها محمد
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شاهد| فنانة كويتية شهيرة تثير ضجة كبيرة بـ”تصوير خادمتها عارية”!!

كتب وطن
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نشرت الفنانة الكويتية فيديو بمواقع التواصل اثارَ جدلاً واسعاً، بحديثها عن طرق اكتساب في العالم الإفتراضي، رآى فيه مغردون “عنصرية”.

واعتبرت “مها” أن الحصول على الشهرة سهل وبسيط، مؤكدة أن تحقيق نسبة مشاهدات مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي لا يحتاج بالضرورة إلى إجراء جلسات تصوير وبذل الكثير من الجهود.

وقالت بلهجتها الكويتية:”أي واحدة تطلع تتفصخ وتسولف تجيب ملايين المشاهدات”.

وأوضحت أنها يمكن أن تحقق نسبة مشاهدة عالية جداً إذا وجهت الكاميرا نحو عاملتها المنزلية وجعلتها ترتدي ملابس كاشفة أو بكيني، وهو ما أثار انتقادات المعلقين الذين اعتبروا ذلك “عنصرية” .

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