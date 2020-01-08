فيديو| أمّ بلا قلب .. اتجهت إلى أقرب صندوق قمامة وأخرجت طفلها من حقيبة وألقته فيه وهربت!

شهدت مدينة “هوايان” الصينية، جريمة إنسانية بعد قيام سيدة بإخراج الطفل من داخل حقيبتها ووضعته داخل صندوق قمامة بالقرب من المستشفى الذي وضعته به، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكانت كاميرات المراقبة الموجودة بالشارع قد رصدت ما قامت به السيدة، وكذلك لحظة إنقاذ الطفل على يد سيدة أخرى، حيث سمعت صوت بكائه فاتجهت إلى الصندوق وأخرجته.

فيما قامت السيدة بإبلاغ الشرطة عن الطفل، والذي بدورها قامت بوضعه في المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، ولكنها لم تصدر أي بيان بشأن الواقعة حتى الآن.

ووفقًا للقانون فقد تواجه الأم، السجن 5 سنوات، طبقًا للتشريع الصيني، وتعتبر ظاهرة إلقاء الأطفال بعد مولدها من الظواهر المنتشرة في الصين، وترجع لعدة أسباب منها ان يكون الطفل مريضا، أو معاقا، أو غير شرعي.