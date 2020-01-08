ابنة أصالة تفجّر مفاجأة من العيار الثقيل تخص انفصال والدتها عن زوجها طارق العريان

فجرت شام الذهبي ابنة النجمة أصالة نصري مفاجأة من العيار الثقيل تخص انفصال والدتها عن زوجها طارق العريان، بعدما كشفت بطريقة غير مباشرة عن السبب وراء الانفصال بأنه “الخيانة”.

وتناقلت المواقع اللبنانية اليوم خبراً يفيد بأن أصالة علمت بخيانة زوجها لها، عبر تسجيلات صوتية له مع إحدى الفتيات، عثرت عليها بالصدفة و أن الفتاة سورية الجنسية وفي العشرينات من عمرها وتدعى “نيكول”.

وكتبت شام، في تعليق عند والدتها أصالة على حسابها بموقع “انستجرام” تواسيها فيه، “لقد وقفنا دائما وتغلبنا على كل العواصف، وبالتأكيد سنتجاوز هذه العاصفة!.. نحن دائرة من الحب والدعم لبعضنا البعض، وسوف نكون قادرين على النهوض مرة أخرى”.

وأضافت شام فى تعليقها: “هذا مجرد اختبار لإظهار طبيعتك الحقيقية.. مقاتلة، امرأة مصنوعة من الفولاذ، امرأة وقفت أمام كل الأمراض والألم، والخيانة، وهذه الظروف حولتك إلى ألماس أكثر إشراقًا بدلاً من أن تتحولي إلى ضحية، سأكون دوما ابنتك الفخورة بيكى”.

وكانت أصالة قد أعلنت الاثنين الماضي، انفصالها عن زوجها طارق العريان صباح الخير. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، مضيفة: “حرصاً على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيبة معي ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصالة المخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه”.

أما طارق العريان فعلق بكلمات مختصرة، “لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل.. سأظل أحب هذه الروح الجميلة وأحترمها دائما، والدة أطفالي إلى الأبد”.